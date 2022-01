Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle est l'invité de Questions Politiques (France Inter-France Info-Le Monde).

Yannick Jadot © AFP / Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas /

Le débat sur la Primaire populaire

Pour l'heure subsistent cinq candidatures principales à gauche, sans compter Christiane Taubira qui a annoncé ce dimanche qu'elle se soumettrait au résultat de la Primaire populaire prévue du 27 au 30 janvier. "J'invite les autres candidats de gauche et écologistes à en faire autant", c'est-à-dire accepter le "verdict", a-t-elle dit.

Ce à quoi Yannick Jadot a répondu, "quand c'est non c'est non", rappelant que sa candidature est déjà issue d'une primaire citoyenne.

Soutien aux enseignants et soignants

Dans l'immédiat le candidat écologiste à la présidentielle soutient soutient l'appel à la grève des enseignants : "ce mépris permanent affiché par Blanquer vis-à-vis des enseignants et des parents d'élèves est insupportable.", de même qu'il regrette le manque de moyens donnés aux services hospitaliers.

Il est défavorable à l'institution d'un pass vaccinal, préférant l'adoption de toutes mesures consistant à protéger les personnes et éviter les contaminations. "je dis on reste au pass sanitaire et organisons la limitation des contaminations".

Revenant sur le mot d'Emmanuel Macron à l'adresse des non vaccinés, il estime que "ce qu'il y a dernière le pass vaccinal, à partir du moment où le président de la république a insulté les non vaccinés, il a choisi de masquer les errements et difficultés légimites (...) en cherchant des boucs émissaires."

Gaz fossile et nucléaire

Gaz fossile et nucléaire classés énergies durables par l'UE ? Pour Yannick Jadot c'est le résultat d'une manœuvre de la France dénoncée par plusieurs ministres de l'Environnement européens lors de la COP26 en Écosse. "Le président Macron (...) a fait alliance avec la Pologne du charbon, (...) et même chose avec Orban". Il note par ailleurs qu'en matière écologique, comme dans d'autres domaines, "on [la France] _n'a même pas adapté nos politiques, nos ambitions, à l'objectif européen". _Yannick Jadot se prononce pour la fermeture des réacteurs nucléaires "les plus vieux, les plus dangereux, les plus vulnérables" , "ça prendra vingt ans, vingt-cinq ans, c'est pas le sujet, l'essentiel c'est de commencer ". Il envisage, aussi, le financement de la rénovation thermique de 2 millions de logements.