Protocole sanitaire, réforme du bac, mémoire historique : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est l’invité de "Questions Politiques". Il répond aux questions de Thomas Snegaroff, Carine Bécard (France Inter), Nathalie Saint-Cricq (France TV), et Françoise Fressoz (Le Monde).

Jean-Michel Blanquer, le 10 novembre, après un conseil des ministres à l'Elysée. © Radio France / Ludovic Marin

Deux jours après l'annonce d'un protocole sanitaire allégé, Jean-Michel Blanquer dit "espérer" un retour progressif à la normale dans les écoles. "On a le sentiment que le pic de la 5e vague est derrière nous", constate le ministre de l'Éducation nationale, qui note la forte baisse du taux d'incidence. S'il n'est plus obligatoire dans les cours de récréation, le masque est toujours exigé dans les salles de classes. Pour Jean-Michel Blanquer, il ne le sera plus "très vraisemblablement" d'ici à la "fin de l'année scolaire", au "printemps".

Face aux nombreuses critiques suscitées par le protocole sanitaire présenté pour la rentrée de janvier, Jean-Michel Blanquer réfute tout manque d'anticipation. "Ce qui nous a manqué, dans la première semaine de janvier, ce sont les tests en pharmacie", insiste-t-il, notant que la situation s'est ensuite "normalisée" la semaine suivante.

Réforme du bac

Sur la réforme du bac, le ministre dément tout effondrement de la proportion de filles choisissant au lycée la spécialité mathématiques. Alors que le mathématicien Jean-Pierre Bourguignon affirmait sur France Inter qu'elles n'étaient plus que 10%, Jean-Michel Blanquer assure que le chiffre est en réalité "48,1%".

Il se dit toutefois "ouvert" à l'idée de réintroduire des mathématiques dans l'enseignement commun en classe de première et de terminale, pour ceux "qui ne feront pas ensuite d'études scientifiques", plaidant du même coup pour des maths "concrètes".

Ensuite interrogé sur la "cancel culture", Jean-Michel Blanquer déclare : "Que les statues qui existent dans nos villes ne soient pas que des saints, je crois qu’il faut l’accepter. Je crois qu’on ne doit pas avoir le marteau trop facile. Je préfère le burin".

Il a par ailleurs affirmé "son soutien" à la Fédération française de football dans son bras de fer avec les hijabeuses.