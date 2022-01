Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle, Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, et Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste, sont les invités de Questions Politiques. Avec Thomas Snegaroff avec Carine Bécard, Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fressoz.

Les trois candidats à l'élection présidentielle se sont succédés au pupitre. Premier invité, Nicolas Dupont-Aignan, du parti "Debout la France" a été interrogé sur l'agression de journalistes de l'AFP ce samedi lors d'une manifestation anti pass vaccinal.

Nicolas Dupont-Aignan sur le pass vaccinal

Il considère cette violence "inacceptable" mais regrette que la scène soit vue "encore une fois par le petit bout de la lorgnette, pour grossir des imbéciles." Il déclare sur le pass vaccinal :

L'essentiel c'est que pour la première fois dans notre pays nos libertés vont être sérieusement entravées, c'est extrêmement grave.

"Le grand danger aujourd'hui, dit-il, c'est le dégoût très profond de nos concitoyens pour cette vie politico-médiatique de la petite phrase, qui passe à côté les souffrances des Français."

Il annonce qu'il votera contre l'adoption du pass vaccinal à l'Assemblée Nationale cet après-midi. "Il y a beaucoup de Français vaccinés, qui refusent que notre liberté d'aller-et venir soit suspendue à un QR code. Nous sommes en train de basculer dans une société du contrôle de tous par tous."

Nicolas Dupont-Aignan estime que "la crise sanitaire est instrumentalisée par le pouvoir, et par les médias qui le relaient, pour faire taire le débat public en France." Il confirme qu'il n'est toujours pas vacciné, et indique qu'il bénéficie pour l'instant d'un certificat de rétablissement du covid, pour faire office de pass sanitaire.

Nicolas Dupont-Aignan : "100 milliards d'économies à faire"

Le candidat de "Debout la France" expose son programme économique. "Je discerne 100 milliards d'économies à faire. Je veux mettre le paquet sur trois domaines : augmenter le pouvoir d'achat des Français, baisser les charges sur les chefs d'entreprises investissant en France, et reconstruire les services publics."

Comment compte-t-il faire ces économies ? Lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale, la contribution à l'Union européenne : "10 milliards d'euros par an net, ce qui est délirant pour une organisation qui nous fait tant de mal", et "des broutilles, mais quand même des milliards d'euros sur l'immigration, les autoroutes, des intérêts privés, les oligarques du régime."

Nathalie Arthaud, candidate de "Lutte Ouvrière", est la deuxième invitée de Questions Politiques. Elle rappelle la raison de vivre de son organisation : "Nous affirmons que les travailleurs, en combattant l'exploitation et en contestant la classe capitaliste, sont à même de changer toute la société, et de résoudre des problèmes insolubles"

"C'est une organisation qui est là pour aider les hommes et les femmes qui travaillent à se défendre."

La crise sanitaire a-t-elle aidé à visibiliser "Lutte Ouvrière" ? Nathalie Arthaud répond : "Je pense qu'on a mesuré qui portait la société sur ses épaules. On a mesuré que ces fameux ouvriers, dont on disait qu'ils n'existaient plus, étaient indispensables."

Nathalie Arthaud contre le pass vaccinal

Elle est vaccinée, mais s'oppose au pass vaccinal en dernière lecture à l'Assemblée Nationale. ""Je suis contre le pass vaccinal car il est inutile sur le plan sanitaire. C'est avant tout une mesure politique. Je pense que la vaccination nous protège des formes graves, mais je ne pense pas qu'on puisse soigner correctement à coups de trique." Elle estime qu'il faut "aller vers les plus vulnérables, les plus âgés, les convaincre."

Nathalie Arthaud sur la division de la gauche

"Je ne suis pas une girouette comme bien d'autres. Ils affinent tous leur politique pour appâter le plus d'électeurs. J'ai des convictions et je vais dans cette campagne avec la fierté de ce que je représente".

Elle en profite pour développer son programme. "La société est de plus en plus individualiste, je défends des valeurs collectives, la société est de plus en plus tentée par le repli nationaliste, voire raciste, je suis internationaliste." Elle ajoute : "Je suis une des seules candidates à pouvoir dire à ceux qu'on appelle les "migrants" : "bienvenue". Je suis une des rares candidates à pouvoir dire qu'ils appartiennent à mon camp, le camp des travailleurs."

Hélène Thouy : le parti animaliste est transpartisan

Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste, est la troisième invitée de Questions Politiques. Elle en explique l'essence : "C'est le parti qui défend les intérêts des animaux, mais qui étend le champ de nos considérations."

Nous sommes des humanistes, mais nous ne voulons pas arrêter notre champ de considération aux humains, nous voulons l'étendre aux animaux.

Elle ajoute que le Parti animaliste est "transpartisan", car "la cause animale ne peut pas être enfermée dans une sensibilité politique. Pour que ça avance, il faut que tous les citoyens se sentent concernés."

C'est pour cette raison qu'elle ne se rallie pas à d'autres formations politiques. "Si je me présente, c'est que j'estime qu'aucun des candidats n'est à la hauteur." Elle poursuit : "S'allier à un autre candidat qui fait 4%, 7% ou 12% n'ira pas plus que nous au second tour. Et donc la question animale ne sera pas plus, ou mieux défendue. Pire, elle sera diluée dans d'autres thématiques."

La conclusion que l'on a tiré des élections européennes, c'est qu'il n'y a qu'une chose que les politiques comprennent, ce sont les voix qu'ils perdent.

Hélène Thouy : la fin de l'élevage intensif

Hélène Thouy expose ses principales mesures. En premier lieu, "la fin de l'élevage intensif". "Nous sommes en pleine crise sanitaire et des rapports de grands scientifiques pointent les risques majeurs que fait courir l'élevage intensif si on continue", affirme-t-elle.

Le Parti animaliste ne milite pas pour "la fin de la consommation des produits d'origine animale", mais pour "une réduction de 50% à horizon 2025", selon la candidate. Elle ajoute : "Nous sommes totalement contre l'abatage sans étourdissement."

Hélène Thouy s'exprime sur le "lobby des chasseurs". "Il y a une intox faite depuis des années par les chasseurs, qui se présentent comme des protecteurs de la biodiversité et de la ruralité. Je suis rurale, et je peux vous assurer qu'en majorité les ruraux ne sont pas d'accord avec la chasse."

3 candidats en difficulté pour reccueillir les 500 parrainages

Chaque candidat a été interrogé sur la question des 500 parrainages, que les différents partis peinent à recueillir. Pour Nicolas Dupont-Aignan, "C'est dur. Je lance un appel aux maires, il m'en manque." Il est favorable à la modification de la règle : "revenir à l'anonymat, il ne faut pas que les maires aient l'air de prendre parti".

Nathalie Arthaud ne les a pas encore non plus mais elle déclare être "confiante". "C'est un obstacle pour nous aussi. Il faudra un engagement militant jusqu'à la fin pour les avoir. Mais je suis confiante, il y a quand même une volonté d'assurer le pluralisme."

Quant à Hélène Thouy, elle affirme en avoir recueilli 260 sur les 500 et détaille : "La plupart des maires estiment que cette candidature [du parti animaliste] est nécessaire, mais les deux tiers refusent de parrainer quelque candidat que ce soit. Il y a des pressions à des subventions pour les maires ruraux, notamment des conseils généraux ou régionaux."