À une semaine du second tour de la présidentielle, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, soutien d’Emmanuel Macron, et Jordan Bardella, président du Rassemblement National, soutien de Marine Le Pen, sont les invités de "Questions Politiques" ce dimanche.

Gabriel Attal et Jordan Bardella © AFP / Joël Saget

Premier sujet sur la table : la guerre en Ukraine et l'attitude à adopter face à Vladimir Poutine. Le président du RN, Jordan Bardella, revendique une position "très claire" sur le sujet. "Ce que nous disons, c'est qu'il faudra de toute manière, quoi qu'on en dise, un dialogue avec la Russie". S'il estime également qu'un "dialogue est nécessaire" avec le Kremlin, Gabriel attaque le camp du Rassemblement national sur sa proximité avec le dirigeant russe. "Vladimir Poutine est partout chez vous : dans vos comptes en banque, sur vos tracts, et même dans votre programme puisque vous parlez d'une alliance avec la Russie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la questions de l'Union européenne, Jordan Bardella a également défendu la position de la candidate RN à la présidence de la République. "Le premier déplacement que fera Marine Le Pen lorsqu'elle sera présidente de la République, sera d’aller à Bruxelles. Nous souhaitons transformer cette UE qui ne fonctionne pas en alliance européenne des nations."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Marine Le Pen a une haine de l'Union européenne", a riposté en face Gabriel Attal. "Vous voulez cacher aux Français le vrai projet qui est le vôtre, qui est de sortir de l’Union européenne", accuse le soutien d'Emmanuel Macron. "L'un des rêves de Vladimir Poutine sera exaucé si Marine Le Pen est élue : fracturer l’Europe, sortir la France de l’Union européenne. C’est tout sauf notre projet."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les retraites

Jordan Bardella a fustigé la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron, un "modèle profondément injuste", selon lui. "Leur modèle, c'est de faire cotiser plus longtemps une infirmière libérale qu'un cadre qui travaille dans un bureau", a soutenu l'élu RN.

Alors qu'Emmanuel Macron propose de repousser l'âge légal de départ à 65 ans, Gabriel Attal a introduit une nuance : "Quand on sera à la fin du prochain quinquennat, on sera à 64 ans. On pourra se poser la question de savoir si on va jusqu’à 65 ans, selon la conjoncture, et dans la concertation avec les partenaires sociaux."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le climat

"Le vote pour le climat, c'est Marine Le Pen", a assuré Jordan Bardella. "Le meilleur moyen de protéger la planète, c'est d'arrêter le grand déménagement du monde, d'engager les circuits courts, le patriotisme économique."