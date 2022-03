Yannick Jadot, candidat écologiste, Fabien Roussel, candidat PCF, Jean-Luc Mélenchon, candidat de l’Union populaire, Jordan Bardella, président du RN, Philippe Poutou, candidat NPA, Nicolas Bay, Vice-président de Reconquête, sont les invités de Questions politiques spéciale élection présidentielle.

Emission spéciale élection présidentielle © Radio France / Radio France

A trois semaines du premier tour de la présidentielle, Questions politiques passe en mode élection et propose deux émissions spéciales afin de donner la parole aux différents candidats ou à leur porte-parole. Ce dimanche, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Philippe Poutou et Nicolas Bay étaient invités et se sont succédés sur le plateau.

Ils ont été interrogés sur divers sujets : le déroulé de la campagne, les sondages, leur programme économique, social, la gestion de la guerre en Ukraine...

Yannick Jadot : "Le programme écolo, c'est d'anticiper"

Citant l'exemple de l'usine Ferropem de Chateaufeuillet, en Savoie, qui produit du silicium et "qui est en train d'être fermée", le candidat écologiste promet que "si les Français le décident, nous aurons une grande politique industrielle qui permettra d'être plus autonome, d'être souverain". "On voit combien on paye notre dépendance aux énergies fossiles, combien notre économie est vulnérable de dépendre de la mondialisation et quand on a des usines qui fonctionnent, qui sont rentables, avec des compétences, on les abandonne au profit de l'importation."

L'eurodéputé déclare que "le programme d'Emmanuel Macron sur l'agriculture c'est : numérique, robotique, génétique, il l'a annoncé comme cela. On remplace les paysans par des robots et c'est le grand retour des OGM. Ce modèle agricole, il est terrible".

Au sujet de la flambée des prix, Yannick Jadot assure que "le programme écolo, c'est d'anticiper." "Parce que si les Français sont percutés par l'explosion des prix, c'est parce que l'on a pas isolé leur logement. Notre programme c'est aider les Français maintenant, mais aussi, encore une fois, anticiper les crises pour que les Français ne soient plus percutés par les hausses de prix."

Fabien Roussel : "Reconstruire une souveraineté économique, une souveraineté sanitaire"

Le candidat communiste déclare souhaiter "reconstruire une souveraineté économique, une souveraineté sanitaire, écologique, alimentaire. Il faut que l'on puisse avoir cette grande ambition, les jours heureux, les jours de paix pour la France et pour les peuples d'Europe, ils sont tellement d'actualité. Nous disons qu'il y a tellement de richesses dans notre pays que nous produisons que ces richesses doivent être mises au service de tous, au service du développement humain, de la réponse au besoin."

Fabien Roussel souhaite "baisser les taxes qui pèsent sur l'essence mais aussi sur le gaz et l'électricité (...) pour qu'aujourd'hui le prix du litre d'essence baisse pour tous" ; "Il faut également investir dans le développement des transports collectifs"

Jean-Luc Mélenchon : "Notre démocratie va très mal et même de plus en plus mal"

Jean-Luc Mélenchon l'assure, la VIème République est "nécessaire". "Notre démocratie va très mal et même de plus en plus mal puisque les dernières élections ont abouti à des abymes d'abstention. C'est très mauvais pour une démocratie que les autorités, les pouvoirs désignés reposent sur une base aussi étroite de votants. Par conséquents, il faut changer la règle du jeu."

Le candidat La France Insoumise a redit sa volonté de quitter l'OTAN et précisé que "non-aligné ne veut pas dire neutre". "Je ne suis pas non-aligné entre Monsieur Zelensky et Monsieur Poutine. Il est tout à fait clair que je me situe du côté de Monsieur Zelensky contre Monsieur Poutine. Mais dans chaque cas la France doit pouvoir discuter d'une autonomie de dialogue et elle doit se défendre toute seule, par ses propres moyens sans dépendre de personne."

Jean-Luc Mélenchon souhaite "le blocage des prix de première nécessité et le retour au prix du carburant tel qu'il était au début de l'explosion des prix c'est-à-dire à 1 euro 40."

Jordan Bardella : "Emmanuel Macron a eu la main qui tremble à l'égard de l'islamisme"

Interrogé sur les commémorations des accords d'Evian, Jordan Bardella estime "qu'Emmanuel Macron a passé son quinquennat à s'excuser, il a passé son quinquennat dans une forme d'idéologie de la repentance et qui vise à expliquer que la France a toujours mal fait au cours de son histoire." "Nous avons rendu son indépendance à l'Algérie, que l'Algérie nous donne maintenant la notre. Emmanuel Macron a été incapable de se faire respecter."

Jordan Bardella a également dénoncé "la main qui tremble" d'Emmanuel Macron "à l'égard de l'islamisme" et ajouté que "nous avons la volonté de rendre la France invivable pour ceux qui la déteste, qui la combatte et qui la haïsse".

Selon l'actuel président du RN, la guerre en Ukraine et le Covid ont "privé les Français d'un débat sur leurs préoccupations quotidiennes (...) il y a des inquiétudes très fortes aujourd'hui sur la question du pouvoir d'achat." "La réélection d'Emmanuel Macron entrainerait une nouvelle saignée fiscale".

Philippe Poutou : "On a les parrainages, on a une légitimité"

Le candidat NPA l'assure : "on a les parrainages, on a une légitimité, on est là, on fait une campagne." Questionné sur les points d'accord qu'il peut avoir avec Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou répond : "On a des idées qui sont communes avec Mélenchon et les camarades de la France Insoumise mais on a aussi pas mal de choses qui ne sont pas en commun. On est anticapitaliste, on est pour l'expropriation, par exemple on pense que ce qui peut changer les choses radicalement ce sont des révoltes et des mobilisations sociales. Plus qu'une révolution dans l'urne, c'est une révolution dans la rue donc ça change un peu la perspective politique."

Même si les sondages lui prédisent environ 1% des voix, Philippe Poutou estime que "l'on représente quelque chose. On est bien obligé de reconnaitre que l'on est minoritaire du point de vue du rapport de force électoral mais ce n'est pas si simple que cela. On suscite beaucoup d'écho favorable dans ce que l'on dit mais c'est vrai qu'après il y a aussi le problème du vote utile". Le candidat ajoute qu'il "y a quand même une conscience que le système est très dangereux pour l'ensemble de l'humanité."

Nicolas Bay : "Eric Zemmour incarne non seulement le vote utile mais le vote vital"

Selon les sondages, la dynamique n'est pas favorable pour Eric Zemmour. Un constat que réfute Nicolas Bay, qui déclare qu'aujourd'hui, "on est dans la marge d'erreur". Selon le vice-président exécutif de Reconquête "On ne sait pas qui affrontera le président de la République sortant au second tour mais il y a plusieurs candidats qui se retrouve entre 12, 15 et 16% et on sait très bien que les sondages sont d'une fiabilité limitée." Il ajoute : "il n'y a aucun vote utile. Marine Le Pen, c'est le vote inutile par excellence. Inutile parce qu'elle ne peut pas gagner et inutile aussi parce qu'elle ne défend plus avec clarté les idées nationale. Eric Zemmour incarne non seulement le vote utile mais le vote vital."

D'après l'eurodéputé, "ce qui caractérise Eric Zemmour c'est la sincérité, il n'est pas un politicien professionnel". "Sur l'affaire des réfugiés ukrainiens, c'est un bon exemple, tout le monde fait de la démagogie."

Interrogé sur la campagne, Nicolas Bay estime qu'Emmanuel Macron "fait tout pour échapper à son bilan, à la campagne et au débat". "Il consacre son temps et son énergie à se mettre en scène en chef de guerre."