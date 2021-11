Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, est l’invitée de "Questions Politiques" ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), Nathalie Saint-Cricq (France TV), Claire Gatinois (Le Monde) et Alexandra Bensaïd (France Inter) .

Marlène Schiappa © Radio France / Anne Audigier

Au lendemain de la marche parisienne pour dire "stop" aux violences sexuelles et sexistes, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, était l'invité de "Questions politiques" ce dimanche.

Les associations ont fait part de leur déception quant à l'action du gouvernement en faveur de la lutte contre ces violences, alors qu'Emmanuel Macron l'avait qualifiée de "grande cause du quinquennat". Un bilan dont se défend la ministre, qui pointe que "c'est la première fois qu'un président de la République s'empare de ce sujet et cette question est traitée au plus haut niveau de l'État". Elle concède toutefois que les violences faites aux femmes sont des "phénomènes qui existent depuis l'Antiquité donc c'est long avant que cela porte ses fruits, c'est un travail de tous les jours".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On parle souvent de transition écologique, moi j'observe que nous sommes dans une transition féministe. Nous sommes dans cette période de transition où nous avons voté quatre lois en quatre ans pour améliorer les droits des femmes et il faut maintenant que cela descende sur le terrain", relève la ministre.

Mais la contestation est telle que certains appellent à la démission de la ministre. Interrogée à ce sujet, Marlène Schiappa répond qu'il s'agit d'un "collectif d'extrême gauche anti-capitaliste qui appelle à la démission de tout le gouvernement" et qu'il est composé de femmes qui "sont contre le principe même d'État". "C'est une infime minorité", estime-t-elle.

"Les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi graves."

La ministre a également été interrogée sur la question de la laïcité. Elle estime aujourd'hui que "les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi graves".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marlène Schiappa observe par ailleurs que les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas tous une position précise sur ce sujet. Si elle souligne le positionnement très "clair" de Fabien Roussel, elle indique "ne toujours pas savoir ce que pense Europe écologie les Verts sur ce sujet" et qu'avec Jean-Luc Mélenchon, "il y a des jours pairs et des jours impairs sur la laïcité".

Le gouvernement va lancer des dispositifs pour lutter contre l'abstention

Concernant la prochaine élection présidentielle, Marlène Schiappa indique que plusieurs mesures sont prises ou vont bientôt l'être pour lutter contre l'abstention. Elle relève tout d'abord une difficulté de communication sur le sujet et affirme être "en train de travailler à une campagne institutionnelle sur le vote". "Pour nous adresser notamment aux jeunes, j'ai créé une task-force avec des réseaux sociaux pour leur demander de prendre des initiatives pour qu'ils communiquent en direction de leurs abonnés sur les dates des élections et sur la manière dont on peut s'inscrire sur les listes électorales", indique-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle a également rappelé la création de maprocuration.fr qui permet de désigner plus facilement un électeur pour voter à notre place quand on ne peut pas se déplacer et l'arrivée de nouvelles cartes d'électeurs avec des QR Code permettant de disposer de toutes les informations.

"La Guadeloupe est tout sauf abandonnée"

Enfin, concernant la situation en Guadeloupe, en proie à des émeutes et des pillages depuis plusieurs jours, "il y a une situation particulière, singulière et qui est difficile", note la ministre. Elle rappelle l'envoi du Raid et du GIGN en renfort sur place et qu'une réunion aura lieu en début de semaine avec le Premier ministre et des élus locaux pour apporter des réponses à la crise. "On se doit d'apporter un soutien, une présence, un secours. C'est ça aussi la République", affirme-t-elle.

Selon elle, "la Guadeloupe est tout sauf abandonnée".