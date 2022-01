Gabriel Attal, Porte-parole du Gouvernement, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), Nathalie Saint-Cricq (France TV), Françoise Fressoz (Le Monde) et Alexandra Bensaid (France Inter).

Gabriel Attal dans Questions Politiques le 25 avril 2021 © Radio France

Le gouvernement a annoncé cette semaine le calendrier de l'allégement des restrictions actuellement en vigueur à cause de la crise sanitaire. Il fait depuis l'objet de certaines critiques, affirmant que l'exécutif faisait preuve de trop d'optimisme et de laxisme. "Moi j'essaye de n'être ni rassuriste, ni enfermiste, mais d'être réaliste", répond Gabriel Attal. "Il faut regarder la situation et regarder les perspectives que l'on peut donner aux Français".

Gabriel Attal se veut "optimiste" pour la suite

Le porte-parole du gouvernement reconnaît qu'il "n'y a pas de décrue globale aujourd'hui de l'épidémie." "On voit d'ailleurs que le nombre de cas qui sont détectés chaque jour a continué à augmenter." Néanmoins, Gabriel Attal insiste sur le fait que "l'on constate qu'il y a une décrue nette sur le variant Delta, dont on sait qu'il est le plus sévère et qu'il y a un début de baisse en réanimation, évidemment liée au fait que le variant Delta diminue."

Il note également que dans les régions où la vague Omicron a déferlé en premier, "il y a une décrue depuis une dizaine de jours maintenant et donc cela nous donne des raisons, et là je reprends des épidémiologistes, d'être optimiste sur la suite."

Gabriel Attal prend la défense du gouvernement et l'affirme, "on a toujours pris des décisions en responsabilité en considérant qu'elles étaient nécessaires pour protéger les Français. Il y a un an, on avait eu cette pression, beaucoup disaient qu'il fallait reconfiner le pays. Le président a pris cette décision de ne pas le faire parce que l'on ne disposait pas de données attestant qu'il y avait un risque immédiat pour le pays. On a eu raison de le faire." Il cite également en exemple les décisions prises lors des fêtes de fin d'année, le mois dernier, alors que la pression Omicron s'intensifiait. "Cet hiver, on nous a dit que c'était risqué de laisser les Français passer Noël en famille, de ne pas mettre de couvre-feu, de laisser les restaurants ouverts. Encore une fois, on a assumé et tenu le fait de laisser le pays ouvert. Et chez beaucoup de nos voisins, cela n'a pas été le cas."

Le porte-parole en conclut donc qu'aujourd'hui, "on peut en responsabilité, lever un certain nombre des dernières restrictions qui restent." Au sujet des dates annoncées par Jean Castex, "elles seront tenues". L'occasion pour Gabriel Attal de mettre en avant les premiers bienfaits du pass vaccinal, qui entre en vigueur ce lundi et qui a déjà eu un impact selon lui : l'incitation. "Entre le moment où le président de la République a annoncé l'arrivée du pass vaccinal - le 17 décembre - et le moment où il entre en vigueur, c'est-à-dire cette semaine, il y a eu un million de Français qui n'étaient pas vaccinés, qui sont allés faire une première injection et 16 millions de Français qui sont allés faire leur rappel."

Le porte-parole défend les mesures prises dans les écoles

Enfin, au sujet des écoles, malgré les nombreuses critiques sur les changements successifs de protocole sanitaire, Gabriel Attal l'assure, "les écoles sont restées ouvertes trois fois plus qu'en Allemagne, deux fois plus qu'en Italie, quatre fois qu'aux Etats-Unis et quand on compare par rapport à ces pays, on n'a pas à le regretter."

"Nous, ce que l'on a toujours considéré c'est que la plus forte contrainte serait de fermer les écoles." Toutefois, Gabriel Attal l'avoue, "oui, il y a eu des difficultés". "S'agissant du protocole de cette rentrée, il y a eu des turbulences au décollage. Oui, il y a 19 000 classes fermées, c'est 3,5% des classes. Je veux aussi quand même que l'on remette les choses dans leur contexte. Ce qui compte c'est que les enfants dans leur globalité continuent d'aller à l'école".

Pour conclure, le porte-parole du gouvernement déclare que, selon lui, "les Français, pour la majorité, reconnaissent qu'il y a eu cette constance sur un certain nombre de points dans la gestion de la crise".