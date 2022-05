Éric Woerth, député LREM de l’Oise, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, est l'invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Thomas Snegaroff avec Carine Bécard (France Inter), Jeff Wittenberg (France TV), Françoise Fressoz (Le Monde).

Eric Woerth dans le studio de Questions Politiques © Radio France

Au lendemain d'une soirée ponctuée par les débordements autour de la finale de la Ligue des Champions, Eric Woerth a reconnu que la France avait eu peu de temps pour l'organiser (elle devait à l'origine se tenir à Saint-Pétersbourg) mais que selon lui "il y a plein de manifestations qui se passent très bien en France". Il explique en revanche que cela est un symptôme, à ses yeux, d'une société de plus en plus violente : "Il y a beaucoup d'intolérance, et pas seulement dans l'extrême gauche ou l'extrême droite", dit-il.

"Chaque personne qui fait un post, un tweet où il insulte l'autre est responsable de la dégradation que souvent il dit combattre", poursuit l'ancien ministre. Il affirme que "les hommes et femmes politiques sont des boucs-émissaires" mais que "chacun doit se dire qu'il est porteur de l'avenir de son pays".

"Heureux d'avoir soutenu Emmanuel Macron"

Autrefois figure du parti Les Républicains, il a rejoint LREM pour la campagne de l'élection présidentielle. Lui qui est absent du gouvernement d'Élisabeth Borne, a-t-il été "mal payé" pour ce ralliement ? Lui ne le pense pas : "J'aurais peut-être aimé être au gouvernement, je n'y suis pas, ça ne provoque aucun regret, au contraire, je suis heureux d'avoir soutenu Emmanuel Macron, et je l'assume".

Mais alors pourquoi avoir quitté LR ? "Je considérais que ma famille politique n'évoluait pas bien, qu'elle s'éloignait de l'Europe, qu'elle avait une vision de plus en plus brutale vis-à-vis du président de la République. Et il y avait beaucoup de démagogie", explique-t-il. Il a toutefois expliqué, plus tard dans l'entretien, ne pas avoir changé de convictions : "Quand vous ne vous reconnaissez plus dans votre famille, vous avez le choix entre suivre le troupeau vers le précipice ou sortir du troupeau. Moi je n'ai pas varié, je suis de droite, Macroniste et Sarkozyste".

"Il faut continuer les réformes"

Interrogé sur les soupçons de viol qui visent Damien Abad, ancien de LR comme lui, entré au gouvernement, il répond : "Ce qui est très important, c'est la présomption d'innocence. Elle doit être extrêmement forte. La parole des victimes l'est aussi. C'est pour ça que c'est compliqué".

Pour lui, l'apaisement de la société passera par la réforme : "Un homme ou une femme politique est là pour prendre des décisions qui parfois ne vont pas dans le sens de l'opinion publique", assure-t-il, tout en appelant à ne pas aller trop vite – il rappelle l'expérience d'Alain Juppé qui avait voulu réformer très vite et dont tous les projets avaient finalement été avortés. Mais lui qui dit avoir été "le seul ministre à avoir réformé les retraites", il faut selon lui "continuer ces réformes, sinon, à un moment donné, ça ne marche plus".

Il appelle aussi à "améliorer l'efficacité de l'argent public, qui n'est pas tout à fait là dans la santé ou l'éducation. Quand ils paient un impôt, les Français ont droit à ce que cet impôt soit utilisé correctement", ainsi qu'à "rendre les métiers du soin plus attractifs. La France dépense de plus en plus, et la dépense est de moins en moins efficace".