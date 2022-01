Adrien Quatennens, député et coordinateur de La France insoumise, est ce dimanche 30 janvier l'invité dans Questions Politiques sur France Inter.

"Il nous faut un service public de la dépendance" clame Adrien Quatennens, le coordinateur de La France insoumise, dans Questions Politiques. Le député réagit après les accusations de maltraitances dans les Ehpad du groupe Orpea, révélées par Victor Castannet dans le livre "Les Fossoyeurs".

Adrien Quatennens propose de suivre le programme du candidat LFI à la présidentielle et "de réintégrer les structures privées dans un service public". Il dénonce ces "Ehpad et sociétés lucratives", et estime que "s'occuper de nos plus âgés" est "parfois plus rentable que d'ouvrir un centre commercial". "Il n'est pas supportable qu'on fasse des profits sur le dos de nos personnes âgées et que les familles aient à subir des coûts exorbitants pour un encadrement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent et que nous sommes en droit d'attendre pour nos familles et nos anciens" poursuit le député.

Selon lui, ce sont les établissements privés "les plus chers", coutant "en moyenne 42.000 euros par an" qui "ont le taux d'encadrement le plus faible", avec "23 personnels pour 100 résidents". Pour permettre un meilleur accueil des retraités dans ces structures Adrien Quatennens propose de créer de nouvelles maisons de retraite et de recruter des soignants.

La gestion de la crise en Ukraine pointée du doigt

Adrien Quatennens, le président français Emmanuel Macron a "des allures un peu clownesques dans ce dossier". Le député LFI s’exprime sur la gestion par la France de la crise en Ukraine et de la menace d'une invasion russe. Selon lui, le chef de l’État "est d'ailleurs pris en étau par ses contradictions. Le rôle de la France à l'international sous la présidence de M. Macron c'est de la gesticulation et c'est proche de zéro".

Pour Adrien Quatennens, Emmanuel Macron "est empêtré dans ses propres contradictions : il met en scène son dialogue avec Vladimir Poutine pour la désescalade et de l'autre, notamment du fait qu'il a pris la présidence du Conseil européen, il est dans cette logique d'installation d'une défense européenne complètement alignée sur les Etats-Unis". Ainsi, pour le député LFI "tant qu'on est pris entre deux chaises, et sans avoir la possibilité de tenir une parole indépendante, eh bien on fait à peu près trois fois rien".

Par ailleurs, Adrien Quatennens a expliqué l’abstention des députés LFI lors du vote sur la reconnaissance du génocide des Ouïghours par la Chine : "La répression existe. Ce n’est pas la dénonciation de ce qui est commis sur place qui pose question pour nous, c’est l’emploi du terme génocide."