Pour cette deuxième édition de notre grand jeu musical, nous recevons quatre invités 100% solfège (sauf une qui est environ à 42%, mais on ne dira pas qui). A vos paris ! Qui gagnera la tant convoitée flûte à bec ?

De retour pour une deuxième semaine dans le petit monde de la flûte ! De nouveaux challengers, avides de victoire et aux poumons bien remplis, font face à Thomas VDB : il s'agit d'Alexis HK, Dom La Nena, Ibrahim Maalouf, et Marina Rollman ! A la fin de l'émission, il n'en reste plus qu'un : le vainqueur de la flûte à bec, celui qui aura montré toute l'étendue de ses connaissances musicales.

Les flûtistes d'aujourd'hui

Notre premier candidat est Alexis HK ! Il maitrise la chanson française sur le bout des doigts, la version live de son album Comme un ours est sortie en Juin 2020, et il prépare un nouvel album Bobo Playground pour 2022. Pour le double anniversaire de George Brassens en cette année 2021, il reprend exceptionnellement en version allégée son spectacle Georges & moi. Un très sérieux concurrent.

Mais pas de quoi faire peur à la brésilienne Dom La Nena, habituée des passements de jambes harmoniques en tout genre ! Armée de son fidèle violoncelle, elle sera au festival Peristyle à Lyon du 26 au 28 Juillet et au Café de la Danse le 19 Octobre pour défendre son troisième album Tempo. Mais également avec Birds on a wire, son duo avec la chanteuse de Moriaty, Rosemary Standley, à L'Olympia le 29 Septembre.

Ibrahim Maalouf ramène quant à lui sa grande flûte en or (aussi appelée trompette) dans notre studio ! Dans son dernier album 40 Mélodies, il revisite son répertoire en compagnie de très classieux invités (Sting, Matthieu Chedid, Marcus Miller...). Cet été, on le retrouvera en tournée dans toute la France, et en décembre prochain dans les grandes salles parisiennes (Zénith de Paris, AccorArena). Auréolé du titre de champion de la flûte à bec ?

Notre dernière candidate nous vient de Suisse et elle connait bien notre studio en tant que chroniqueuse de l'émission La Bande Originale, c'est Marina Rollman ! Elle nous fera peut-être un numéro de yodel, en tout cas elle sera pour sûr en tournée en France à partir de la rentrée, et du 16 au 18 Décembre à l'Olympia pour présenter son spectacle Un spectacle drôle.

Les dates de spectacle

Les dates de spectacle de Marina Rollman : Un spectacle drôle

03/09 : Le Château, Barbezieux (16)

04/09 : Théâtre Fémina, Bordeaux (33)

15/09 : La Nef, Wissembourg (67)

16/09 : Salle Poirel, Nancy (54)

17/09 : Espace Rohan, Saverne (67)

18/09 : La Coupole, Saint-Louis (68)

23/09 : Espace culturel François Mitterand, Canteleu (76)

24/09 : Le Champs de Foire, Saint-André-de-Cubzac (33)

25/09 : Espace Beausoleil, Pont-Péan (35)

17/10 et 18/10 : Radiant Bellevue, Lyon / Caluire (69)

27/10 : Le Prisme, Elancourt (78)

28/10 : Centre Culturel d’Uccle, Bruxelles (BE)

20/11 : Cité des Congrès, Nantes (44)

25/11 : Théâtre Sébastopol, Lille (59)

26/11 : Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-bois (93)

27/11 : Espace Malraux, Joué-les-Tours (37)

16, 17, et 18/12 : L’Olympia, Paris (75)

Les dates de concert d'Alexis HK :

Les dates de la tournée Comme un Ours :

29/07 : Notre-Dame-des-Monts [85] (Festival Ultrasong)

05/08 : Saint-Priest-la-Roche [42] (Festival Quartiers d‘été)

06/08 : Béziers [34] (Domaine de Bayssan)

06/10 : Carros [06] (Forum Jacques Prévert)

08/10 : Serge en Anjou [49] (Cargo)

16/11 : Montigny-Le-Bretonneux [78] (Salle Jacques Brel)

19/11 : Rosporden [29] (L’Étincelle)

17/12 : Avrillé [49] (centre culturel Georges Brassens)

Les dates du spectacle Georges & moi :

18/09 : Pont Audemer

15/10 : Cholet

19/10 : Beaucourt

23/10 : Riberac

30/10 : Sète

05/11 : Lyon

09/11 : Rouen

21/11 : L'ile d’Yeu

Les dates de concert de Dom La Nena :

26, 27 et 28/07 : Festival Peristyle - Lyon

03/08 : Théâtre des Collines - Annecy

07/09 : Festival Metis Plaine Commune - St Ouen

17/09 : Festival HopHopHop - Orléans

30/09 : Paris, L’Olympia (avec Birds on a wire)

05/10 : Festival de de Marne - Arcueil

07/10 : Le petit Duc – Aix en Provence

19/10 : Café de la Danse – Paris

Les dates de concert d'Ibrahim Maalouf :

16/07 : Poitiers (festival Grand Poitiers l’été)

20/07 : Juan-les-Pins (Jazz à Juan)

21/07 : Marseille (Marseille Jazz des Cinq Continents)

22/07 : Narbonne (Jazz à l’Hospitalet)

23/07 : Quimper (festival de Cornouaille)

24/07 : Saint-Rémy-de-Provence (festival de Glanum)

29/07 : Bruxelles (Arena 5)

30/07 : Marciac (Jazz in Marciac)

31/07 : Six-Fours-Les-Plages (Grand Gaou Festival)

01/08 : Saint-Clément-des-Baleines (Jazz au Phare)

03/08 : Crest (Crest Jazz Vocal)

08/09 – 18/09 : Paris (Théâtre de l’œuvre)

27/09 : Paris (La Cigale) avec Haïdouti Orkestar

16/12 : Paris (Zénith de Paris)

20/12 : Paris (Bercy)

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire "Les Ateliers TripleFlûte".