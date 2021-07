Bienvenue dans le monde des notes approximatives et des (mauvais) souvenirs de classe, bienvenue dans le monde de la flûte à bec ! Pour la première de ce nouveau grand jeu d'été où l'on teste les connaissances musicales de nos invités, qui gagnera la précieuse flûte à bec ?

Pour cette version "service public" d'une célèbre émission plus mercantile, nous recevons Estéban, Baptiste Lecaplain, La Grande Sophie et André Manoukian ! Leur but ? Répondre aux questions de culture musicale de Thomas VDB, avec un seul objectif : remporter la flûte à bec !

Les flûtistes d'aujourd'hui

Et voici notre tout premier challenger ! On le connaissait en temps qu'acteur sous le nom d'Estéban, chanteur avec les Naïve New Beaters sous le nom de David Boring, le voici maintenant peintre ! Il expose ses œuvres place des Vosges à l’espace Sylvia Rielle.

Face à lui, un autre flûtiste d'exception : Baptiste Lecaplain. Il jouera (sans flûte a priori) son spectacle Voir les Gens dans toute la France à partir d'Octobre, et sera du 21 au 31 Décembre au Café de la Danse.

La Grande Sophie se mêle aussi à la partie ! Elle sera à Royat le 17 Septembre, à Istres le 18 Septembre, et à Montauban le 29 Septembre pour la fin de la tournée de son dernier album Cet instant. En attendant, elle veut gagner la flûte à bec !

Et enfin, André Manoukian sera le chef d'orchestre de cette émission ! Ses doigts experts dévaleront pour nous les gammes pentatoniques dans notre émission, mais aussi à Echternach au Luxembourg le 18 Juillet prochain, où il affrontera cette fois Jean-François Zygel pour un duel de piano !