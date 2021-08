Un soupçon de reggae, une rasade de rock, de la pop en poudre, une petite pincée de rap, mais surtout beaucoup de flûte, voici la recette du jeu de culture musicale de Thomas VDB !

Peaufiner sa connaissance des styles musicaux en ne s’interdisant pas de prendre du bon temps, c'est le crédo de cette émission ! Pour avoir le fun et apprendre tout un tas de trucs, Thomas VDB reçoit aujourd'hui Arthur H, Adrien Ménielle, Lisa Cat-Berro, et Violette Gauthier !

Les flûtistes d'aujourd'hui

Première question du jour. Top ! Je sors le 3 Septembre prochain un nouvel album, appelé Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, un « mini-album concept » tiré d’une pièce de théâtre écrite avec Wajdi Mouawad… Je suis, je suis ? Arthur H bien sûr !

Deuxième question. Top ! J’ai commencé par une carrière de dessinateur de BD, j’ai joué dans de nombreuses vidéos humoristes de Golden Moustache, j’ai également été chroniqueur dans le podcast Retro 2050 présenté par Thomas VDB et je coanime un podcast appelé Floodcast en compagnie de FloBer… Je suis, je suis ? Adrien Ménielle évidemment !

Troisième question. Top ! J’ai sorti mon deuxième disque solo Good Days Bad Days en Avril dernier, je joue du saxophone, notamment dans le groupe (jazz et surtout exclusivement féminin) de Rhoda Scott, la reine de l’orgue Hammond… Je suis, je suis ? Lisa Cat-Berro bien entendu !

Quatrième et dernière question. Top ! Je suis musicienne, et fondatrice du fanzine (papier) Eau de Javel où « on parle autant musique, cinéma, bouquin, que chewing-gum, grille-pain et pataphysique, le tout accompagné d'une écriture penchée et de dessins tordus. », sur les réseaux je me prénomme Lena Marcel… Je suis, je suis ? Violette Gauthier naturellement !

Les dates de spectacle

Les dates de concert de Lisa Cat-Berro avec Rhoda Scott Ladies All-Stars :

20/08 : Jazz à Ramatuelle

29/08 : Les rendez-vous de l'Erdre

11/09 : Mantes-la-Jolie

17/10 : Philharmonie de Paris

Crédits

