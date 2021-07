Le samedi matin, c'est cours de flûte ! Nos 3 élèves du jour tentent de répondre aux questions de culture musicale du professeur Thomas VDB. Qui sera le chouchou du prof de musique ?

Pour la troisième édition de l'émission où on apprend en s'amusant, où on désaltère sa soif de connaissances en n’omettant pas de s’en payer une bonne tranche, nos 3 étudiants en musicologie sont Guillaume Meurice, Myd et Marina Chiche ! Ils se retrouvent au tableau devant le professeur de musique Thomas VDB pour répondre à ses questions de culture musicale.

Les flûtistes d'aujourd'hui

Commençons par le dernier rang, celui qui a dû envoyer plus d'une prof de musique en dépression, chroniqueur / écumeur de marchés dans l'émission Par Jupiter : Guillaume Meurice ! Le trublion de notre classe du jour a appris des plus grands, puisqu'il a écrit Le roi n’avait pas ri, un livre sur Triboulet, le bouffon de Louis XII et François Ier, publié aux éditions JC Lattès. A la rentrée, il présentera son spectacle Meurice 2022, mais en attendant, il doit répondre à l'examen musicale de Thomas VDB !

Myd est meilleur élève en cours de boîte à rythmes qu'à celui de flûte à bec... Qu'à cela ne tienne, il compte bien être le grand gagnant de notre quizz musical ! Il est actuellement en tournée en France pour défendre son premier album chez Ed Banger, le label électro français mené par Pedro Winter, un album appelé Born a Loser. Alors loser ou winner ?

Au premier rang, Marina Chiche a tout pour être la chouchou de notre professeur de flûte : violoncelliste de renom, elle présente cet été le programme Musiciennes de légende sur France Musique, tous les dimanche de 16h à 17h30. Elle a récemment animé les Victoires de la musiques Classique avec Stéphane Bern. Thomas VDB lui remettra-t-il l'encore plus prestigieuse flûte à bec ?

Les dates de spectacle

Les dates de concert de Marina Chiche :

18/07 : Abbaye de l’épau

22/07 : Festival Debussy à Argenton-sur-Creuse avec l’ensemble Squillante

25/07 : Saint Paul de Vence en trio avec Astrig Siranossian, violoncelle et Nathanaël Gouin, piano

27/07 : Festival La clé des portes à Mer en trio avec Boris Andrianov, violoncelle et Ludmila Berlinskaia / Arthur Ancelle, piano

29/07 : Musicales du Golfe / île d’Arz

21/08 : Parc Floral de Vincennes en concerto avec l’orchestre de l’opéra de Roue

Les dates de concert de Myd :

22/07 : Lorient, Hydrophone

24/07 : Hyères, MIDI Festival

28/07 : Montpellier, Tohu Bohu

29/07 : Clermont-Ferrand, Coopérative de Mai

06/08 : Cannes, Villa Plage

24/09 : Besançon, Festival Détonation

09/10 : Liège, Reflektor

28/10 : Paris, La Cigale

19/11 : Londres, Electric Brixton

Les dates de spectacle de Guillaume Meurice : nouveau spectacle Meurice 2022 à la rentrée.

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire "Pierre Flûtio, les plus belles flûtes du Grand Ouest".