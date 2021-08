10h, c’est l’heure du pipo ! Entrez donc sur le ring du plus grand tournoi musical du monde (ou en tout cas le plus grand au monde avec de la flûte dedans)

Pour cette avant-dernière édition du grand quizz musical de l'été, Thomas VDB et ses invités défendront la flûte à bec bec et ongles ! Concerto en mi bémol joué par Aldebert, Fanny Ruwet, Flavia Coelho et Vincent Peirani.

Les flûtistes d'aujourd'hui

C’est l’adulte préféré de tous les enfants juste après le papa Noël mais lui au moins à le mérite d’exister, notre premier flûtiste est le chanteur Aldebert ! Il vient de faire un disque appelé Enfantillages 4 avec plein d’adultes (Thomas Dutronc, Oxmo Puccino, Youssou Ndour, Jeanne Cherhal, Guillaume Meurice, Raphaël Mezrahi, Yannick Noah, etc), a sorti Double Papa, un premier single avec Calogero, et sera en tournée dans toutes les cours de récré de France.

Il y a dix ans, elle sortait son premier album intitulé Bossa Muffin un mélange de bossa et de … muffin, elle a quitté Rio de Janeiro pour venir habiter dans sa ville de rêve, à Paris en 2006, et rêve maintenant de remporter l’instrument de ses rêves, la tant convoité flûte à bec... Flavia Coelho est notre deuxième invité ! Celle qui raconte son parcours depuis la sortie de son premier album dans le podcast De Rio à Paris sera en tournée au festival Les Invites de Villeurbanne notamment le 18 Septembre prochain.

Fanny Ruwet n'a jamais caché sa passion pour Les gens qui doutent (son podcast), mais aussi pour les photos de chat, qu'elle poste régulièrement sur Twitter... On l'a découvre pour la première fois flûtiste ! Elle vient nous jouer un petit air avant le début des représentations de son spectacle Bon Anniversaire Jean mi-Septembre à la Scala.

Vincent Peirani joue de la clarinette et surtout de l’accordéon, autant dire que c’est pas avec ça qu’il a dû choper beaucoup quand il était au collège, mais il devait pas être le plus mauvais de la 6èmeB en éducation musicale. Il est notre dernier challenger, et probablement pas le plus mauvais ! Dans son album Abrazo, il mêle son accordéon avec lesaxophone Émile Parisien. A quand la flûte à bec ?

Les dates de tournée

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire, "Megaflûte".

Extrait diffusé au début de l'émission du flûtiste virtuose Benoit Sauvé qui joue probablement mieux de la flûte que vous (solo à 4:15) :

https://www\.youtube\.com/watch?v=aZqBGqYe2\-g