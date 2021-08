Une émission pleine de testostérone, de poils, de virilité suante, mais aussi remplie d'airs enchantés de flûte ! Que des hommes en plateau, mais des questions musicales exclusivement sur des femmes !

Cette fois ça y est, c'est la dernière édition du grand quizz musical de l'été ! Bilan de la saison : 9 émissions, 34 concurrents reçus, 18 kilos de flûtes offertes, 158 questions posées, une hausse de 47% des demandes d’inscriptions dans les cours de flûte à travers l’hexagone, 4 procès en cours avec diverses associations européennes des profs de flûte à bec...

Les flûtistes d'aujourd'hui

Il est capable d’imiter absolument n’importe quoi, il parait que c’est parce qu’il a dévoré un caméléon vivant à l’âge de 2 ans, il saura forcément nous faire un petit air de flûte, c'est Michaël Gregorio. Après avoir perdu sa voix et s’être fait opérer des cordes vocales, il fait son grand retour avec un nouveau spectacle, L'Odyssée de la voix, et sera au Casino de Paris du 28 Octobre au 4 Décembre.

Dominique A est "un des chanteurs français préférés du monde depuis très longtemps" de Thomas VDB, alors autant vous dire qu'il y aura peut-être du favoritisme dans ce quizz musical ! Il apporte les dernières touches à l’enregistrement de son nouvel album dont la sortie est prévue à l’automne 2022 et présentera le spectacle Pierre et le loup en pays nantais.

Troisième concurrent de cette édition spéciale patriarcat, c'est Jacky Jakubowicz ! L'animateur des "Enfants du Rock" et "Platine 45", mais surtout du "Club Dorothée" connait ses classiques, attention à lui dans la course à la flûte à bec !

Thomas de Pourquery complète ce carré d'as de concurrents, et espère bien remporter la célèbre flûte à bec ! Il sortira son troisième album Back To The Moon le 17 septembre sur le label Lying Lions Productions, et sera le 8 Septembre au festival Jazz à la Villette.

Les dates de spectacle

Les dates de concert de Michaël Gregorio :

17/09 : Saint-Quentin (Le Splendid)

21/09 : Caluire et Cuire (Radiant - Bellevue)

29/09 : Vichy (Opéra)

30/09 : Annecy (Arcadium)

09/10 : Saint-Brieuc (L'Hermione)

15/10 : Rodez (Amphithéâtre de Rodez)

16/10 : Agen (Centre des Congrès)

21/10 : Voiron (Grand Angle)

22/10 : Strasbourg (Palais des Congrès - Salle Erasme)

28/10-04/12 : Paris (Casino de Paris)

13/12 : Nantes (Cité des Congrès - Grand Auditorium)

14/12 : Courbevoie (Centre événementiel Courbevoie)

Les dates de concert de Dominique A : spectacle« Pierre et le loup raconté par Dominique A »

07/11 : Nantes

13/11 : La Barre de Monts

14/11 : Angers

27/11 : Saint-Nazare

28/11 : Laval

La date de concert de Thomas de Pourquery :

08/09 : Paris (festival Jazz à la Villette)

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire, "Flûtio3000".