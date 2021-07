Dis-moi ton air de flûte préféré je te dirai qui tu es ! Aujourd'hui grande psychanalyse musicale avec les 4 invités du grand jeu de l'été de Thomas VDB !

Pour participer à notre émission de culture musicale où on apprend en s’amusant (ou bien où on s’amuse en apprenant, c'est selon), nous recevons des fanatiques de tout ce qui se rapporte à la flûte : Barbara Carlotti, Marianne James, Olivier Cachin et Aymeric Lompret !

Barbara Carlotti est chanteuse-autrice-compositrice-interprète-musicienne-comédienne (autant dire qu’elle est un gros problème pour la SACEM) et le temps de cette émission, flûtiste ! Celle qui a sorti en Octobre dernier Corse, île d’amour, un album de reprises de chansons corses des années 1960-1970, en français et en corse, rajoute donc une corde à son arc et espère bien remporter la victoire !

Dans le monde de la critique musicale rap, s'il y a un homme qui pèse dans le game comme on dit, c'est bien Olivier Cachin. Auteur de plusieurs livres sur le rap, il s'est chargé de la programmation de 3 compilations chez Wagram Music : Soul Diggers, Funk Diggers et Hip-hop Diggers. Pèsera-t-il autant dans le flûte game ?

Notre prochain challenger nous vient du Nord, il sifflote Les Corons comme personne, c'est Aymeric Lompret ! Chroniqueur du jeudi dans l'émission Par Jupiter, c'est un bon joueur, pour preuve son spectacle s'appelle Tant pis !

De jury au Pavillon Baltard à candidat dans Qui veut gagner la flûte à bec ?, il n'y a qu'un pas que Marianne James a décidé de franchir ! Avec ses initiales, elle espère sûrement être le Michael Jordan de cette émission, et ainsi remporter la légendaire flûte à bec rouge !

Les dates de spectacle

Les dates de concerts de Barbara Carlotti :

21/08 : Pieve providenza

27/08 : Propriano Festival littoral

02/10 : Mauguio (théâtre Samuel Bassaget)

07/10 : Montpellier (Le Jam)

14/10 : Montrouge (Beffroi de Montrouge)

16/11 : Paris (La Cigale)

03/12 : Tourcoing (Le Grand Mix)

04/12 : Metz (L'Aérogare Station Lothaire)

08/12 : Bruxelles (La Botanique)

09/12 : Gif-sur-Yvette

Les dates de spectacles de Marianne James : Du 18 au 31/12, 10 représentations au théâtre de la tour Eiffel, à 16h30.

Les dates de spectacles d'Aymeric Lompret : Tant Pis

05/08 : Belle Ile en mer – L’été des voutes

21/08 : Genval (Belgique) – Festival il est temps d’en rire (plateau avec Aymeric Lompret, Guillermo Guiz, Florence Mendez et Gérémy Crédeville)

29/08 : Vaulx-en-Velin (69) – Woodstower Festival

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire, la Fédération Française de Flûte (la FFF).