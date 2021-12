Ce soir, champagne, petits fours, et surtout beaucoup de flûte ! Rone, Nora Hamzawi, Panayotis Pascot, et Arnaud Fleurent-Didier, chapeaux en cotillon sur la tête, sont prêts à répondre aux questions musicales de Thomas VDB. 2022, année de la flûte !

Arnaud Fleurent-Didier, Nora Hamzawi, Thomas VDB, Rone et Panayotis Pascot © Radio France / Matthias Volant

C'est un véritable péplum de flûte à bec qui nous attend pour cette dernière soirée de 2021, non pas une heure, mais bien une heure et demi de sons stridents qui fleurent bon la 5èmeB, mais surtout de questions de culture musicale de Thomas VDB. Fini les réveillons avec Patrick Sébastien ou Christophe Dechavanne, les bêtisiers de l'année et les huitres, pour bien finir l'année, rien de tel qu'un air de flûte !

Les flûtistes d'aujourd'hui

Rone est le premier flûtiste de notre orchestre, bien déterminé à être le chouchou du professeur d'éducation musicale Thomas VDB ! Avant d'entendre ses talents à la flûte, vous pouvez écouter la BO qu'il a réalisé pour le film de Jacques Audiard Les Olympiades, qui est sortie en physique le 11 Décembre dernier.

Nora Hamzawi manie-t-elle la flûte comme elle manie le rire ? C'est un des grands enjeux de cette émission de réveillon ! Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours voir son spectacle, en tournée dans la toute la France, par exemple les 25 et 26 janvier 2022 au Casino de Paris, ou lire le livre Public imaginaire. Dans les coulisses de ma tête publié aux éditions Actes Sud en partenariat avec Radio France, un livre issu d’un monologue écrit pendant le confinement et initialement diffusé en Novembre 2020 sur France Inter.

Panayotis Pascot, ce qu'il aime le plus au monde, c'est apprendre en s'amusant. C'est donc tout naturellement qu'il a accepté l'invitation musicale de Thomas VDB en ce 31 Décembre ! Il sera très triste s'il ne gagne pas la flûte à bec, alors aller voir son spectacle « PRESQUE », notamment au théâtre Bobino à Paris pour 3 dates en Avril 2022.

Arnaud Fleurent-Didier participe aussi à ce réveillon placé sous le signe de la flûte. Il a bien écouté l'allocution présidentielle de ce soir, puisqu'il sort un film d'action sur Emmanuel Macron, appelé Vénère Invasion Mamers, film qu’il a écrit et réalisé (et dont il termine la musique « avec pas mal de flûtes » nous confie-t-il) et qui sortira dans le courant de cette nouvelle année.

Les dates de spectacle

Les dates de concert de Rone :

08/01 : Villerupt (L'Arche)

05/02 : Bruxelles (Ancienne Belgique)

Les dates de spectacle de Nora Hamzawi :

07/01 : Lille

14/01 : Ludres

15/01 : Strasbourg

19/01 : Lyon

25/01 et 26/01 : Paris (Casino de Paris)

28/01 : Montpellier

Les dates de spectacle de Panayotis Pascot :

05/01 : Lieusaint

07/01 : Franconville

08/01 : Fleury-les-Aubrais

14/01 : Loos

16/01 : Porrentruy (Suisse)

20/01 : Saviese (Suisse)

21/01 : Roissy-en-Brie

22/01 : Serris

27/01 : Saint-Malo

30/01 : Meaux

07/04, 08/04, et 09/04 : Paris (théâtre Bobino)

Tournée dans toute la France de Février à Mai 2022 !

Crédits

"Qui veut gagner la flûte à bec" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire "L'amicale internationale des flûtistes".