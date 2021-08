Vous voulez briller en société en étalant vos connaissances musicales ? Épater le plus grand nombre (même vos amis les plus calés) avec vos anecdotes musicales ? Vous êtes au bon endroit !

Thomas Dutronc, Célimène Daudet, Mélanie Bauer, Thomas VDB Guillermo Guiz © Radio France / Sylvain Moser

Ce samedi, notre compétition musicale met aux prises Thomas Dutronc, Guillermo Guiz, Célimène Daudet et Mélanie Bauer ! A qui Thomas VDB remettra-t-il la tant courtisée flûte à bec ?

Les flûtistes d'aujourd'hui

Notre premier apprenti flûtiste n'est autre que Thomas Dutronc ! Il est plus guitare que flûte, et malheureusement pour lui, il n'y aura pas que des questions sur son maitre Django Reinhardt, mais il compte bien relever le défi ! La nouvelle édition de son album Frenchy est sortie en Décembre 2020 et il sera en Décembre prochain aux Folies Bergères.

Elle son truc, c'est le piano ! Récemment, Célimène Daudet a sorti chez NoMadMusic son album Haïti mon amour où elle va à la rencontre de ses racines haïtiennes en explorant l’univers musical des compositeurs haïtiens comme Ludovic Lamothe, Justin Elie et Edmond Saintonge. Elle sera à la Philharmonie de Paris en duo avec Yoann Bourgeois du 13 au 16 Octobre.

Face à ces deux musiciens, notre outsider du jour est l'humoriste belge Guillermo Guiz ! Peut-être nous cache-t-il un grand talent de flûtiste ? Il présentera en tout cas son spectacle Au suivant du 22 au 26 Septembre au théâtre de l’œuvre puis il sera en tournée dans toute la France à partir d'Octobre.

Mélanie Bauer, chroniqueuse dans l'émission Par Jupiter, lira également attentivement la partition du chef d'orchestre Thomas VDB !

Les dates de spectacle

Les dates de concert de Thomas Dutronc :

15/08 : Saint-Tropez

11/09 : Saint-Nicolas-de-la-Grave (espace Jules Fromage)

12/09 : Mantes-la-Jolie

16/09 : Cesson Sévigny

17/09 : Sucy-en-Brie

24/09 : Liège

01/10 : Vaugneray (L’Intervalle)

09/10 : Montpellier (Le Corum)

15/10 : Meisenthal (Halle Verrière)

16/10 : Vittel (palais des Congrès)

22/10 : Thionville (théâtre Thionville)

07/12 : première de 3 dates à Paris (Folies Bergères)

Les dates de concert de Célimène Daudet :

29/08 : concert dans le Parc de l’Hôtel de Ville de Chaville

15/09 : concert au festival Piano aux Jacobins à Toulouse

19/09 : concert au théâtre de Beauvais

08/10 : Soufflerie de Rezé en duo avec Yoann Bourgeois

du 13 au 16/10 : Philharmonie de Paris en duo avec Yoann Bourgeois

17/10 : salle Gaveau à Paris

Les dates de spectacle de Guillermo Guiz : Au Suivant

22/09 au 26/09 : Paris (théâtre de l’œuvre)

30/09 : Pacé (Le Ponant)

01/10 : Saint-Etienne de Montluc (espace Montluc)

13/10 : Marseille (espace Julien)

14/10 : Clermont-Ferrand (coopérative de Mai)

19/10 : Lille (théâtre Sébastopol)

27/10 : Lyon (Radiant Bellevue)

19/11 : Bordeaux (Les Fous du Rire)

Beaucoup d’autres dates en 2022 à retrouver sur son site internet !

Crédits

"Qui veut gagner la flûte" est une émission animée par Thomas VDB et les questions sont préparées par Sylvain Moser. L'émission d'aujourd'hui était sponsorisée par notre partenaire, "LaPipoCompany".