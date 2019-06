Il est l'une des plus grandes stars du rock de l'histoire moderne. Chaque photo de lui était un événement. Encore plus lorsqu'il pose nu, enlaçant sa compagne. Alors imaginez seulement que cette star soit tuée le jour-même, et cette photo entre instantanément dans la légende...

Annie Leibovitz © Getty

Ce lundi 8 décembre 1980 semble être une journée banale à New-York. John Lennon mène paisiblement sa vie de tous les jours, celle d’une figure mythique du rock’n’roll. Partagée entre un enregistrement au Record Plant Studio, des signatures d’autographe et des moments de détente au Dakota building, un de ces immeubles New-Yorkais de style néo-renaissance. C’est là, sous l’arche de l’entrée du bâtiment, que l’ex-Beatles est assassiné par un de ses fans, Mark David Chapman. Celui-là même qui l’avait interpellé quelques heures plus tôt pour lui demander designer un autographe sur son vinyle de l’album « Double Fantasy ».

- Maxime Delcourt, auteur du texte lu par Brigitte Patient.

La photo

C’est la dernière photo que l’on a de John Lennon, prise le jour de sa mort, seulement quelques heures avant sa funeste rencontre avec Mark Chapman. Et l’ex-Beatles y apparaît nu, blotti contre Yoko Ono. L’image devait originellement servir d’illustration à l’album Two Virgins, mais la maison de disque avait finalement changé d’avis, de peur de provoquer un scandale. Ce n’est que quelques mois après qu’elle paraîtra officiellement en couverture du 22e numéro du magazine Rolling Stone.

Annie Leibovitz dédicace la couverture de Rolling Stone © Getty / Logan Fazio

Le photographe

Annie Leibovitz est née en 1949. Au moment où elle prend cette photo, elle a déjà dix années de travail pour le magazine Rolling Stone derrière elle. Parmi ses hauts faits, la couverture de la tournée des Rolling Stones (le groupe de rock, cette fois) de 19757. Mais c’est surtout son travail de portraits qui restent en mémoire, puisqu'elle a eu l'occasion de photographier les grands de ce monde. Certains de ces clichés ont marqué les esprits par leur côté subversif, comme cette couverture de Vanity Fair qui, en 1991, montre Demi Moore nue et enceinte.

Pour en discuter…

Richard Dumas est photographe. Il a signé les portraits de nombreux artistes, notamment issus du monde du rock. Parmi eux : Miles Davis, Patti Smith, ou encore Keith Richards, qui se cachera derrière une volute de fumée face à l’appareil de Richard Dumas.

Michka Assayas est spécialiste de l’histoire du rock. Il présente l’émission Very Good Trip sur France Inter. Il a publié récemment Woodstock : three days of peace and music, aux éditions GM Editions, dans lequel il revient sur l’histoire et le déroulement du mythique festival. Il est aussi l'auteur du remarqué Nouveau dictionnaire du rock, paru chez Robert Laffont.

Programmation musicale :