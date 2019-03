"Prologues" de Gwenola Furic est composé de 38 doubles pages de cahier à spirale démontées, sur lesquelles sont scotchés des tirages ou fragments de tirages couleur ou noir et blanc et des bribes de textes découpés dans des livres, des papiers. Exposition à la Galerie Confluence à Nantes jusqu'au 30 mars.

Gwenola Furic expose à la galerie Confluence © Radio France / Brigitte Patient

Gwenola Furic est née à Brest, elle vit et travaille à Redon. Après l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Nantes, elle a étudié à l'Ecole Nationale e la Photographie d’Arles puis à l'Institut National du Patrimoine, département des restaurateurs. Depuis 2003, elle travaille comme conservatrice et restauratrice de photographies, elle enseigne la théorie de la conservation-restauration des biens culturels (Université de Rennes 2 principalement). Depuis 2017, elle participe à la mise en place de journées d’études autour du patrimoine photographique en Bretagne, en collaboration avec le Musée de Bretagne et les associations Bretagne Musées et Gwinzegal.

Autoportrait / Gwenola Furic

En 1997, Gwenola Furic a commencé un travail artistique "Prologues" qui par sa présentation évoque le journal intime et parle aussi de sa pratique de la photographie à l'époque. Vous découvrirez ce travail dans la salle du rez-de-chaussée de la galerie.

Aujourd’hui, au-delà des fragments de vie, des voyages entre la Bretagne et la Méditerranée, d’une période à la fois intense et indécise de la vingtaine, il parle aussi d'une époque révolue, où la pratique du tirage nous faisait produire des bouts d'essai avant le tirage final, petites images partielles et imparfaites, mais que je ne me résolvais jamais à jeter. J’ai d’autres travaux en cours en ce moment, mais avant de les montrer j’aimerais encore un moment faire revivre et partager ce travail, dont le titre, choisi à l’époque mais finalement prémonitoire, serait pour moi le lien entre mes réalisations photographiques passées et actuelles, une sorte de prologue à mon retour en photographie en tant qu’auteur ».

- Gwenola Furic

Au sous-sol, un autre travail est présenté, plus récent, mais qui prend toujours sa source dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est une recherche sur les traces, les liens, le souvenir, l’altération, la transmission.

Pour aller plus loin

L'exposition "Prologues" est à la Galerie Confluence jusqu'au 30 mars, à Nantes.

Le 6 mars, à 20h Gwenola Furic propose une conférence à la Galerie Confluence à Nantes : "Photographie, matière à penser". Participation libre sur inscription à : contact@galerie-confluence.fr

Gwenola Furic travaille aussi dans la"Conservation-restauration et recherches sur le patrimoine photographique".