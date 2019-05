View this post on Instagram

📸 Ils viennent de Roumanie, du Portugal, d'Allemagne, de France, ils sont jeunes photographes et ont été sélectionnés par l'équipe de Fetart et The Red Eye (Audrey Hoareau et Francois Cheval). Découvrez leurs clichés. . 🖼 1 : The Unlightnment © Luka Khabelashvili 🖼 2 : Diagnosis © Emile Ducke 🖼 3 : Non dite che siamo pochi (Do not say we are few) © Umberto Coa 🖼 4 : Unseen sights © Douglas Mandry 🖼 5 : Für mich. Tu m’as appris à être un papillon dans le seul but de me briser les ailes.© Sina Niemeyer 🖼 6 : The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings © Yorgos Yatromanolakis . 🎧 Dans #RegardezVoir de Brigitte Patient le samedi 4 mai à 7h12 sur notre antenne ou sur www.franceinter.fr . 📅 L’exposition : « Circulation(s) hors les murs » du 20 Avril au 20 Juin 2019 est à l'Hotel Fontfreyde, centre photographique . 📍 34 rue des gras, 63000 Clermont-Ferrand