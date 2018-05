"Dancing with Myself" c'est le nom d'une exposition collective d’œuvres de la Collection Pinault conçue en collaboration avec le Musée Folkwang d’Essen, en Allemagne. Elle a lieu jusqu'au 16 décembre 2018 à Punta della Dogana, un musée d'art situé dans les anciennes douanes de Venise.

Cindy Sherman, Untitled #578, 2016, dye sublimation metal print, 128.3 x 121.9 cm © Collection, Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

"Dancing with Myself" réunit plus d’une centaine d’œuvres (dont une quarantaine jamais montrées dans de précédentes expositions de la Collection Pinault) issues de différentes disciplines, dont la peinture, la photographie, la sculpture et la vidéo.

Quatre thématiques ont été développées par les commissaires d’exposition Martin Bethenod et Florian Ebner. Les quatre volets "Mélancolie, Jeux d’Identité", "Autobiographies politiques", et "Matière Première" proposent un parcours à travers cent quarante cinq œuvres. Celles de la collection Pinault, dont plus de quatre vingt jamais exposées à Venise, et une sélection de la collection du Museum Folkwang. Au total, trente deux artistes sont présentés dans ce parcours dont Marcel Bascoulard, Marcel Broodthaers, Damien Hirst et Giulio Paolini, qui rejoignent les artistes déjà présents à Essen en 2016.

Marcel Bascoulard, dessinateur-clochard. Pose 4, 27 décembre 1973, 1973 / Pinault Collection

Justement l'un d'eux a "interpellé" Brigitte Patient et elle vous racontera pourquoi. Il s'agit de Marcel Bascoulard, clochard, dessinateur par vocation, qui s'habillait en femme et s'est pris en photos pendant plusieurs décennies à Bourges.

