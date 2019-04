View this post on Instagram

📷 "Le travail photographique de Véro a cette singularité de happer aussitôt le regard. Il vous prend en otage pour ne plus vous lâcher, même quand vous aimeriez regarder ailleurs." (@manonquerouilbruneel ) . . 🎤 Pour la 60ème édition, #RSF @rsfinternational publie son album "100 photos pour la liberté de la presse". Il est consacré à la grande photojournaliste @veroniquedeviguerie, lauréate du Visa d’or Paris Match News et du Visa d'or Humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 2018. . . ▪︎ Photo 1 : Kandahar, Afghanistan, aveil 2007. Ces deux policières sont membres du département des crimes contre les femmes, dirigé par la lieutenant colonel Malalaï Kakar, héroïne nationale assassinée en septembre 2008 par deux tueurs à moto. ▪︎ Photo 2 : Souleimaniye, Irak, septembre 2014. Saishta la peshmerga allaite son enfant de 10 mois. ▪︎ Photo 3 : Jalula, Irak, septembre 2014. Des combattantes peshmergas du Kurdistan irakien se préparent à reprendre la ville yézidie aux mains des djihadistes de l’Etat islamique. ▪︎ Photo 4 : District d’Andar, Ghazni, Afghanistan, juillet 2006. Combattant du mollah Omar. ▪︎Photo 5 : Delta du Niger, juillet 2009. Les hommes d’Ateke Tom, l’un des leaders du MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) rentrent au camp après inspection de leur territoire . . 🎧 Dans #RegardezVoir de Brigitte Patient dimanche à 7h15 sur notre antenne