Brigitte Patient est, ce matin, en direct de la Suisse, au bord du Lac Leman, avec Stéfano Stoll, le directeur du Festival Images Vevey.

Stans, 1973 by Arnold Odermatt(photomontage). Picture: Céline Michel © Urs Odermatt, Windisch / ProLitteris, Zurich Courtesy: Galerie Springer Berlin

Jusqu'au 30 septembre, le Festival Images fera une nouvelle fois de la ville de Vevey un véritable musée à ciel ouvert. Il a la particularité de penser ses expositions sur mesure afin de trouver une adéquation entre l’œuvre présentée et le lieu de l’exposition, qu’il s’agisse des murs d’un musée, d’une ancienne prison, de façades monumentales ou d’une cabine téléphonique désaffectée. Entièrement gratuit, le Festival Images Vevey est à la fois un véritable musée à ciel ouvert et une plateforme de qualité pour les artistes suisses et internationaux.

Stéfano Stoll, directeur du Festival Images Vevey / Martin Kollar

Stefano Stoll, le directeur de Festival Images Vevey, sera aux côtés de Brigitte Patient, en direct, pour nous parler de toutes les facettes de son festival.



L'émission est en partenariat avec Le magazine Fisheye