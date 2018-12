The Other Woman : c'est une exposition qui met à l'honneur le portrait féminin réalisé par huit femmes photographes : Emilie Arfeuil, Claudine Doury, Gabrielle Duplantier, Alice Godeau, Jessica Todd Harper, Arja Hyytiäinen, Ji-Yeon Sung, Carla Van de Puttelaar. Elles sont à la Galerie Confluence à Nantes.

La galerie Confluence © Yolande Mary

La galerie Confluence à Nantes et dirigée par Yolande Mary qui, sans en faire une obsession, naturellement, expose souvent des femmes photographes. Avec cette exposition, elle a voulu réunir certains regards qui s'attachent au portrait féminin.

Yolande Mary / Galerie Confluence

Que fait une femme lorsqu’elle photographie une autre femme ? Que se joue-t-il de particulier dans cette relation, qui eût différé si le photographe eût été un homme ?

- Bruno Nourry, président de la Galerie Confluence.

Émilie Arfeuil est française et vit et travaille à Paris et à Montpellier. Après des études de cinéma à la Sorbonne, elle développe un travail photographique personnel. La série “Sangmêlé’’ prend son inspiration dans la photographie ethnologique du XIX et XVème siècles. Elle prend le parti d’une ethnologie inventée par la nostalgie du voyageur.

Sang mêlé / Emilie Arfeuil

Claudine Doury est française, elle est née en 1959, elle vit et travaille à Paris. Elle a exposé à Confluence en 2012 “Sacha’’ et en 2014 “Loulan Beauty’’. Elle a été lauréate en 2004, au prix Niepce. Elle participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Elle est membre de l’agence VU’ à Paris. Lauréate en 2017 du Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière en partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts pour son projet "Une odyssée sibérienne".

Artek, Katia (2002) / Claudine Doury

Gabrielle Duplantier est française, elle est née en 1978, vit et travaille à Bayonne. Elle a exposé à Confluence Terres Bases en mai-juin 2018. Après des études d’histoire de l’art à l’université de Bordeaux, elle se passionne pour la photographie. Elle participera à de nombreuses expositions en France, en Espagne, en Italie et au Brésil ainsi qu’à de nombreux festivals internationaux. Elle est membre du collectif “Temps Zéro’’. Deux livres ont été publiés aux éditions Lamaindonne; “Volta’’ en 2014 (épuisé) et “Terres Basses’’ en 2018.

Villa Jacquemin / Gabrielle Duplantier

Alice Godeau est née en 1987, elle vit et travaille à Nantes. Elle a reçu le prix des Amis du Musée de Nantes, avec l’acquisition d’une oeuvre pour la collection du musée d’art de Nantes. Elle participera à deux prochaines expositions collectives en fin d’année 2018 : Le coeur des collectionneurs ne cesse jamais de battre’, organisée par les Amis du Musée et Soyouz #2 à la Galerie Olivier Meyer à Nantes.

Alice entre deux / Alice Godeau

Jessica Todd Harper est Américaine, elle vit et travaille actuellement à Philadelphie. Elle a exposé à Confluence en 2012 Interior exposure et en 2016 Home stage. Elle a également exposé en 2017 au National Portrait Gallery à Londres, au McNay.Art Museum au Texas et à l'International Center for Photography à New York en 2018. Deux livres ont été édités chez Damiani Editions “Interior exposure’’, 2008 (épuisé) et “Home stage’’, 2014.

Becky, June Jessica and Mary / Jessica Todd Harper

Arja Hyytiainen est finlandaise, mais elle est née en 1974 en Vendée où elle vit et travaille. Elle a exposé à Confluence en 2016 Intimate Notes. Elle participe à de nombreuses expositions et festivals en Europe, dont celle au Musée Botanique de Bruxelles en 2018 “Eyes Wild Open’’. Elle est également membre de l’agence VU’ à Paris.

Marilyn, Budapest (2009) / Arja Hyytiainen

Ji-Yeon Sung est coréenne, elle est née en 1976. Elle a exposé à Confluence en 2007 La chambre ordinaire et en 2010 Entre deux. Ji Yeon Sung a commencé à étudier la photographie en France à partir de 1999, après avoir suivi des études de littérature en Corée. En quelques années seulement, elle a su créer son propre style, en particulier dans le domaine du portrait. Certaines de ses oeuvres ont rejoint les collections d'institutions nationales et internationales. Une monographie “Portrait of Ambiguity” a été éditée en décembre 2017.

Femme tirant aiguille / Ji-Yeon Sung

Carla Van de Puttelaar est née en 1967, elle vit et travaille à Amsterdam au Pays-Bas. Elle a exposé à Confluence en 2010 Déesses. Lauréate en 2018, du prix “Portrait photographe Taglor Wesing’’, par la National Portrait Gallery à Londres. Elle a participé à de nombreux festivals de photographie. Certaines de ses oeuvres appartiennent à des collections de musées. Plusieurs livres ont été édités sur son travail.

Cranach / Carla Van De Puttelaar

Pour aller plus loin

L'exposition The Other Woman à la Galerie Confluence à Nantes est ouverte jusqu'au 19 janvier 2109

Le travail de Gabrielle Duplantier est édité chez la maindonne.

Claudine Doury et Arja Hyytiainen sont membres de l'Agence VU