Le festival "les Femmes S’exposent" ouvre ses portes jusqu'au 16 juillet 2018 pour une première édition prometteuse, à Houlgate, cité balnéaire sur la Côte Fleurie.

« Signatures / Les habitants : Résidence, Regards sur Catherine ». © Florence Levillain, Houlgate, 2018.

C'est le tout premier festival de photographie exclusivement féminin. Le But ? Valoriser et récompenser les travaux des femmes photographes. Car, en 2018, être femme et photographe relève du parcours du combattant. Leur travail est aujourd’hui très peu présent dans la presse, les festivals, les expositions et les prix photo.

Trois projections, des rencontres-signatures, une résidence, un Prix ainsi que quatorze expositions à travers la ville d'Houlgate auront lieu jusqu’au 16 juillet. Les parcours mettront notamment en lumière les travaux de Françoise Huguier axés sur les fans de K-Pop de Malaisie, ceux de la photographe américaine Lee Miller ou encore les images de Florence Levillain dédiées aux habitants de la ville, les portraits de Léa Crespi, les images de Laurence Geai prises à Mossoul et le reportage de Catalina Martin-Chico sur les Amish. La programmation complète peut être consultée sur le site du festival "les Femmes S’exposent".

Sublime / Florence Huguier, agence VU'

Force est de constater que comme dans nombre de métiers, il y a beaucoup d’étudiantes en photo douées, beaucoup moins de professionnelles qui en vivent, et quasiment pas de professionnelles mamans. Lors de mon congé maternité, j’ai dû saisir le médiateur de la République pour faire valoir mes droits. J’ai eu gain de cause au bout d’un an de combat.

Brigitte Patient sera en direct d'Houlgate avec Florence Levillain.

Tout à fait autre chose, à noter, une autre première édition, aujourd'hui et demain, celle du Festival International de la Photo Amateur à Fère-en-Tardenois, une toute petite commune de l’Est de la France à une heure trente de Paris.

