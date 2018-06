Rendez-vous jusqu'au 29 juillet 2018 à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris, pour une exposition qui donne à réfléchir avec près de deux cent photographies de James Nachtwey, le photoreporter universellement considéré comme l'héritier de Robert Capa, un observateur exceptionnel de notre monde contemporain.

J’ai été un témoin. Un témoin de ces gens à qui l’on a tout pris - leurs maisons, leurs familles, leurs bras et leurs jambes, et jusqu’au discernement. Et pourtant, une chose ne leur avait été soustraite, la dignité, cet élément irréductible de l’être humain. Ces images en sont mon témoignage.