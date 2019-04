Dominique Leroux est directeur artistique du festival Vannes Photos festival, dédié cette année à la musique. Rock, jazz, musique classique, rap.... Les stars et musiciens en portraits, en live ou dans leurs environnements : des photos pour vous qui avez envie de vivre en musique.

Arctic Monkeys, Vieilles Charrues, 2014 © Mathieu Ezan

Vous découvrez le best of de Richard Dumas. Ce photographe collabore avec les grands titres de la presse française, Libération, Le Monde, Les Inrocks, ou encore Télérama. Ses portraits des personnalités du monde du spectacle, de la musique et du cinéma sont remarquables. Il est représenté par l'Agence Vu.

Quoi de plus difficile que de représenter des sons, des vibrations, des mélodies par des images muettes ? Pourtant depuis la naissance de la photographie, ses auteurs s’y essayent en captant les instruments, les musiciens, leurs gestes, leurs regards, leurs mains, leur énergie… Elle permet de fixer un instant et de donner une dimension éternelle à un moment éphémère

- Dominique Leroux, directeur artistique du festival

Everybody Love Classical Music / Nikolaj Lund

Nikolaj Lund dévoile la musique classique sous un jour inédit et surprenant. Au cœur des grands espaces ou sous un œil plus intimiste, il met en scène les artistes avec leurs instruments.

L'association de photographes Divergence nous plonge dans le temps avec les débuts du rap marseillais et parisien, IAM, NTM et Oxmo Puccino, jusqu’aux groupes plus récents comme Big Flo et Oli. Portraits et reportages dans leurs environnements.

oey Starr, 2011 / Olivier Roller

Le concert comme si on y était avec Mathieu Ezan qui sillonne les festivals et notamment celui des Vieilles Charrues et montre un large panel de la musique d’aujourd’hui, du rap à l’électro, en passant par le rock.

"Des notes en photos" Une exposition collective initiée par Thomas Consani tireur de ces grands photographes depuis plus de 18 ans : Dominique Tarlé, Guy Le Querrec, Jean-Pierre Leloir, Pierre Terrasson, Claude Gassian, Tony Frank, Bruno Du courant. Ils sont réunis dans une production du laboratoire Dupon-Phidap. Leurs clichés ont marqué l’histoire de la musique.

Bob Dylan, Londres, 1965 / Tony Frank

Philippe Lévy-Stab et le jazz., la famille du heavy metal dans l'objectif de Moland Fengkov, le violoncelle dans une série de Mélanie-Jane Frey qui utilise le procédé du collodion humide, Benjamin Deroche qui interroge le son dans ses images. Toutes ces expositions explorent le lein entre musique et photographie.

Quand aux associations vannetaises, elles sont là : Contraste, Collectif in visu, club photo IUT.

De la musique bretonne plein les yeux / Club photo de l'IUT de Vannes

