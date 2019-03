La Filature, la scène nationale de Mulhouse, présente dans sa galerie la scène photographique contemporaine du Cambodge. Cette exposition proposée par la directrice de la galerie, Emmanuelle Walter, est orchestrée de main de maître par Christian Caujolle qui a créé le festival Photo Phnom Penh en 2008.

Photo de Ti Tit © Ti Tit

Cette exposition "40 ans après. La photographie au Cambodge aujourd'hui"est présentée dans la galerie de la Filature, la Scène nationale de Mulhouse. Vous y découvrirez les œuvres de Remissa Mak, Philong Sovan, Sophal Neak, Ti Tit et Sokchanlina Lim. Une projection présente les séries d'autres photographes cambodgiens. Christian Caujolle est le commissaire de cette exposition.

En 2008, Christian Caujolle crée le festival Photo Phnom Penh. Chaque année, il expose des photographes cambodgiens et occidentaux. Il tient aux croisements des regards et aux échanges entre les continents. Il connaît parfaitement la scène artistique cambodgienne : avec la danse et le cinéma, la photographie est un des domaines les plus dynamiques.

Il y a 40 ans au Cambodge

Le 17 avril 1975, les soldats khmers rouges entrent dans Phnom Penh et, en trois jours, vident la ville alors habitée par un million et demi de personnes. En dehors de quelques fonctionnaires et dignitaires du régime, la capitale devient une cité fantôme jusqu'à ce que les troupes vietnamiennes en prennent le contrôle le 17 janvier 1979. Ils trouvent une ville dégradée, sans électricité, aux rues défoncées dans lesquelles ont poussé des arbres, des immeubles dévastés.

Tous les photographes de cette exposition sont issus de cette "histoire"-là.

Mak Rémissa a cinq ans au moment où les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. Il est aujourd'hui le plus connu de photographes cambodgiens. Il est représenté par la Galerie Lee à Paris.

Une photo de Mak Remissa / © Mak Remissa

Philong Sovan ré-éclaire avec le phare de sa petite moto les personnages et les scènes qu'il découvre la nuit dans les rues cambodgiennes. Il est né en 1986 à 70 km de Phnom Penh, dans une famille très modeste. Comme la plupart de ses camarades, il exerce de petits métiers pour payer ses études. Il est représenté par la Galerie Lee à Paris.

The Two Sisters / Sovan Philong

Sophal Neak est née en 1989 dans un village de la province du Takeo, dans une modeste famille de riziculteurs. On ne voit pas les visages de ceux qu'elle photographie, elle les fait poser en cachant leurs visages derrière l'objet de leur travail ou de leur commerce. Elle dit que l'homme n'est rien d'autre que l'activité qu'il exerce, qu'il ne pourra s'extraire de sa condition, de son milieu. Elle est représentée par la galerie Les Douches à Paris.

"Hang on" / Sophal Neak

Ti tit est né à Battambang en 1991. Il est adepte des réseaux sociaux comme toute la jeunesse cambodgienne, et tient un blog. Il poste des images avec lesquelles il joue. Il est à la fois engagé, ironique, tord le vrai et le faux. Il n'hésite pas à évoquer avec sa photographie des sujets tabous au Cambodge comme la sexualité. Il se prend lui même comme modèle, écrit sur son corps, questionne la jeunesse et son identité.

Photo de Ti Tit / Ti Tit

Sokchanlina Lim est né en 1991. Il vit et travaille à Phnom Penh. Dans la série présente à Mulhouse, il installe dans la nature une grande plaque de tôle. Deux formes de beauté s'affrontent : celle de la nature libre et mouvante et celle du métal façonné par l'homme. Il parle peut-être des obstacles posés par l'homme qui ne peut plus circuler librement dans un monde entravé par les problèmes migratoires, climatiques et économiques. Les photographies sont présentées en grand format et en vidéo.

Photo de Lim Sokchanlina / Lim Sokchanlina

Pour aller plus loin

"40 ans après. La photographie au Cambodge aujourd'hui" est présenté à la Filature, la scène nationale de Mulhouse jusqu'au 17 avril. Puis du 30 juin au 25 août 2019 à la Galerie La Salle des Machines, à la Friche la Belle de Mai à Marseille.

La galerie Lee est à Paris ainsi que La galerie Les Douches.

Mak Remissa expose à la Galerie Lee du 9 mai au 1er Juin 2019.