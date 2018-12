Des livres de photographie pour s'informer, rêver, découvrir. Des photographes importants. Des éditeurs qui prennent grand soin de leurs ouvrages. C'est mon choix du jour pour vous guider dans les librairies avant les fêtes.

Quelques idées de beaux livres photo à offrir à Noël

- La robe et la main de Julien Magre (Aux éditions Filigranes)

Son écriture littéraire est aussi réussie que son écriture photographique. L’alliance des photos et des couleurs nous conduisent dans les bois, au trot, sous les branches d'une allée en forêt. Ce livre est une caresse en photographie.

- Académie équestre Versailles de Koto Bolofo (aux éditions Actes Sud)

Koto Bolofo est né en Afrique du Sud en 59. Bartabas l'a invité pour photographier les coulisses de l’académie équestre de Versailles. En noir et blanc, les très gros plans sur les courbes des chevaux, des statues, des hommes des femmes qui travaillent là.

- Camp de Rivesaltes, Lieu de souffrance, de Flore (aux éditions André Frère)

Pour retrouver de façon sensible les traces des événements passés dans le Camp de Rivesaltes où espagnols, juifs, tziganes, harkis ont été internés, le livre de l’artiste photographe Flore (qui est la lauréate de la douzième édition du Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière en partenariat avec l’Académie des beaux-arts).

- Promenons-nous dans le bois de Patrick Bard (aux Editions Imogène).

Pour une promenade au Bois Landry, une forêt privée de 1250 hectares située aux confins du Perche et de la Beauce, avec les textes et les photographies de Patrick Bard. Se relier à la nature simplement avec des images couleurs et noir et blanc qui donne envie de dormir au pied d’un arbre.

- Liban, de Yann Morvan (aux éditions Photosynthèses).

Une chronique de guerre dans un livre impressionnant par son format, avec les photographies du photojournaliste Yann Morvan. Il raconte la guerre du Liban telle qu’il l’a vécue de 1982 à 1985.

- Rivages, Harry Gruyaert (aux editions Textuel)

Pour aller vers des rivages en couleurs, des rivages du monde entier avec des ciels à vous couper le souffle, des herbes folles qui battent la mesure, le coloriste photographe membre de magnum photo est le guide parfait.

- Faux bourgs de Yohanne Lamoulère (aux éditions le Bec en l’air)

Pour découvrir une autre Marseille et ne rien éluder des quartiers difficiles, pour regarder la ville avec ceux qui y vivent, l’œil aimant de la photographe Yohane Lamoulère vous y attend.

- S'ouvrir au monde avec la collection Fashion Eye de Louis Vuitton. Chaque album est une destination à travers l’œil d’un photographe de mode. Deux exemples parmi les 15 titres parus : Genève avec les photos de Paul Rousteau et Paris avec Jean loup Sieff.



- Glissement de terrain de Beatrix Von Conta (aux éditions Loco)

Vingt années de photographie de Beatrix Von Conta autour du paysage urbain ou naturel. Avec ce titre, Glissement de terrain, on observe les photographies à la recherche des failles, des strates, des paysages en mutation. Les photos en couleur sont prises en France et au Canada , à Hong Kong en Allemagne et en Roumanie

- L’annuel 2018, le Choix de l’AFP, par l’agence France presse (aux Éditions La Découverte)

L’annuel, c’est 2018 en photos selon le choix de l'AFP (agence France-Presse). Tous les évènements mondiaux avec pour chaque image un petit qui raconte son contexte.

- Des oiseaux ou la nouvelle collection des Editions Xavier Barral. Deux livres pour l'instant celui de Pentti Sammalhati et de Bernard Plossu.

- La fondation Henri Cartier Bresson, nouvellement installée dans le Marais propose l'exposition Martine Franck, regardez le beau livre publié à cette occasion aux éditions Xavier Barral

- Alain Keler expose son Journal d'un photographe à Marseille à Fermé le lundi. jusqu'en Janvier. Le livre Journal d'un photographe est beau et passionnant (aux éditions de Juillet).