La liste des photographes exposés est longue. Autant de regards pour cette édition des Promenades Photographiques de Vendôme, vingt-quatre expositions sur tout le territoire vendômois pour lesquelles nous ralentirons le pas pour se lier à la ligne du festival : un éloge de la lenteur.

Payram, Barbara Wolff, Franco Fontana, Anny Duperey, Lucien Legras, Patricia Legras, Dietrich Oltmanns, Stéphane Mahé, Thomas Gosset, Thierry Arensma, Gérardo Custance, Florence Joubert, Michel Dieudonné, Margot Senlis, Melody Garreau, Patrick Wack, Mathieu Chazal, Dans l'oeil de Xavier Barral, Sarah Moon avec un film, Mat Jacob, Marc Melki.

Le degré de la vitesse est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli. De cette équation on peut déduire divers corollaires…: notre époque s’adonne au démon de la vitesse et c’est pour cette raison qu’elle s’oublie facilement elle même. Or je préfère inverser cette affirmation et dire : notre époque est obsédée par le désir d’oubli et c’est afin de combler ce désir qu’elle s’adonne au démon de la vitesse ; elle accélère le pas parce qu’elle veut nous faire comprendre qu’elle ne souhaite plus qu’on se souvienne d’elle.