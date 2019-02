Dans nos rendez-vous sur "France Inter", vous m'entendez souvent citer les maisons d'édition, le plus souvent indépendantes, qui éditent les photographes. Les éditions Xavier Barral, une référence en matière de photographie, viennent de perdre leur créateur, Xavier Barral.

Dans les librairies spécialisées en photographie ou simplement dans leurs rayons dédiés à l’image, on lit au dos des livres de photos : éditions Le Bec en l’air, Filigranes, Loco, les Éditions de Juillet, la Maindonne, ce sont des maisons indépendantes qui œuvrent pour que la photographie et ses auteurs soient connus, reconnus. Il en est une qui est LA référence en matière de photographie, celle de Xavier Barral, les Éditions Xavier Barral, une équipe que je côtoie depuis que l'émission, Regardez voir, existe.

Xavier Barral / Bernard Plossu

Lundi matin, nous avons appris la mort de Xavier Barral. C'est si brutal que nous cherchons une raison. Tous les auteurs, les photographes, les lecteurs sont abasourdis. Xavier Barral, 63 ans, s'en aller dans la nuit ?

Xavier Barral est un homme important pour la photographie. Il a créé une maison d’édition à son nom qui fabrique de très beaux livres, des livres objets. Il a d’abord dessiné, voyagé, navigué, photographié, puis édité avec une rencontre importante pour son passage à l'édition : Eric Hazan. En 1992, il fonde avec son épouse, Annette Lucas, Atalante, une agence de création visuelle et de communication culturelle qui donne à de nombreuses institutions françaises leur identité. Il crée des livres d’arts et des catalogues d’exposition. En 2002, les Éditions Xavier Barral naissent avec un premier livre, Mot à mot, de Daniel Buren ; puis viendront Sophie Calle, Raymond Depardon, Jean Gaumy, Josef Koudelka, Jane Evelyn Atwood., Martin Parr, Antoine d'Agata, Alian Willaume et bien d'autres…

Un livre c’est, pour Xavier Barral, une rencontre artistique et intellectuelle, il s’agit d’avancer avec l’autre, apprendre, aller sur des territoires inconnus. Il faut qu’il aime les photos, l’auteur de ces photos pour créer un livre que personne n'oubliera. Avec Xavier Barral, nous lecteurs, sommes allés sur Mars en compagnie de Francis Rocard, Mars, une exploration photographique, nous avons erré sur les routes du monde entier et dans l'histoire de la photographie avec Autophoto, formidable travail réalisé avec Philippe Séclier, nous avons découvert les photos de Patrick Gries, celles de squelettes qui nous renvoient à notre histoire. Une collection vient de naître dans cette maison d'édition, Des Oiseaux, avec deux premiers livres, ceux de Pentti Sammalathi et de Bernard Plossu. J'espère que cette belle maison va poursuivre le chemin tracé par ce créateur qui a hissé l'édition de photographie au rang des grands de l'édition.

Impossible de citer toutes les découvertes faites grâce aux livres des éditions Xavier Barral. Impossible aussi de citer tous les livres salués par la critique. Un exemple, le Prix Nadar 2016 a été remis à So Long, China du photographe Patrick Zachmann, publié par les Éditions Xavier Barral.

Pour aller plus loin

Les éditions Xavier Barral ont un site pour découvrir toutes les publications.

Pour vivre un voyage photographique à la découverte des mécanismes de l'évolution, l'exposition "Evolution" concue par Xavier Barral et Jean-Baptiste de Panafieu avec des photographies de Patrick Gries est au Musée de Préhistoire d'Ile de France à Nemours jusqu'au 29 septembre 2019.

Regardez voir avait reçu Xavier Barral avec Agnès Sire, à l'occasion de la sortie de "Mars une exploration photographique" et "Sergio Larrain". Vous pouvez écouter l'émission ici.