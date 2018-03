Le musée Unterlinden de Colmar présente l’exposition “L’évasion photographique” consacré au travail d’Adolphe Braun, du 17 février au 14 mai 2018.

Adolphe Braun (1812 – 1877) Panorama de Paris. L'Île de la Cité, l'Hôtel de Ville 1867 Tirage au charbon 42,9 x 74,2 cm © Colmar, Musée Unterlinden / Droits réservés

L’exposition a été réalisée à partir d’une exposition originale créée par le Stadtmuseum de Munich. Elle regroupe une collection magnifique de tirages et de négatifs, d’une très grande richesse matérielle, technique et patrimoniale. Néanmoins, les fonds photographiques appartiennent au Musée Unterlinden qui les présente aujourd’hui au grand public afin de faire connaître l’artiste

Anonyme, Portrait d'Adolphe Braun, 1860, Tirage au charbon, 47,1 x 36,5 cm / Bibliothèque des Dominicains, Cabinet des Estampes, Colmar / Droits réservés

Adolphe Braun a vécu et travaillé au XIXème siècle, époque de naissance de la photographie, mais aussi période de foisonnement artistique et technique impressionnant. L’exposition présente 200 oeuvres du photographe, en complément notamment d’oeuvres de Courbet, Fromentin ou Monet, montrant l’étroite connection de l’époque entre l’art photographique en plein développement et l’art pictural, apeuré par ce nouveau venu.

Les photographies de Braun sont autant des paysages (Château de Gisberg 1859), que des monuments (Portails de la cathédrale de Strasbourg, 1859) ou de magnifiques étendues (Panorama de Paris, 1867, Alpinistes sur le glacier de Morteratsch, 1875). Car tout est objet photographique, surtout qu’Adolphe Braun va participer à une diffusion rapide de la photographie dans le monde grâce à l’industrialisation de ses tirages.

►►► Adolphe Braun – Une entreprise photographique européenne au 19e siècle sous la direction du Dr Ulrich Pohlmann et de Paul Mellethin, avec la collaboration de Franziska Kunze aux Editions Schirmer / Mosel.

