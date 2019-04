Le photographe Alain Noguès était sur le tournage du film de Jean-Luc Godard "Pierrot le fou" en 1965. Ces photos en noir et blanc sont exposées au Festival International de mode, de photographie et d'accessoires de mode à la Villa Noailles, à Hyères. Rencontre avec ce photographe à la carrière foisonnante.

Anna Karina et Jean-Paul Belmondo sur le tournage de Pierrot le fou © Alain Noguès

Jeudi 25 avril, s'ouvre le 34e Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode à Hyères. Il a lieu du 25 au 29 avril 2019, à la Villa Noailles (centre d’art d’intérêt national) et plusieurs autres lieux de Hyères (Villa Romaine, Les Templiers) mais les expositions sont présentées jusqu’au 26 mai.

Le festival promeut la jeune création dans les domaines de la mode, de la photographie et de l’accessoire de mode. Chaque année, dans le cadre de la villa Noailles, le festival s’organise autour de trois concours, d’expositions et de tables rondes. Les concours rassemblent dix stylistes (depuis 1986), dix photographes (depuis 1997) et dix créateurs d’accessoires (depuis 2017), sélectionnés par des jurys de professionnels. Les créations des candidats sélectionnés sont présentées sous forme de défilés pour le concours mode, d’expositions collectives pour le concours photographie et le concours accessoires. Camélia Jordana, l’enfant du pays, et le mannequin syrien Ahmad Kontar, sont les figures des affiches du festival,

Camélia Jordana, l’enfant du pays, et le mannequin syrien Ahmad Kontar, sont les figures des affiches du festival / Jalis Vienne, 2019

Le festival expose les photos inédites qu'Alain Noguès réalisa lors du tournage de Pierrot le Fou, entre Hyères, les Iles de Porquerolles et du Levant. Nous sommes en 1965, il a 28 ans.

Un pur hasard... Si Jean-Pierre Blanc n’avait pas, un soir d’automne, poussé la porte de Collected Autres Photographies, à la recherche comme d’habitude d’images sur l’île du Levant, et... découvert ma photo exposée de Jean-Luc Godard — enterrant pelle à la main — Jean- Paul Belmondo et Anna Karina (Pierrot le fou et Marianne dans le film), je n’aurais pas été invité par la villa Noailles à raconter cet épisode romantique de ma vie.

Anna Karina, Jean-Paul Belmondo et Jean-Luc Godard sur le tournage de Pierrot le fou / Alain Nogès

En 1965, j’avais vingt-huit ans et surtout... j’étais amoureux de Lilou l’assistante monteuse de Françoise Collin, chef monteuse. Comme photographe je cherchais ma voie...

- Alain Noguès

Depuis ce tournage, Alain Noguès a vécu une carrière de photojournaliste. Les reportes associés, Gamma, Sygma cofondé avec 7 autres photographes, les voyages, les reportages jalonnent sa carrière. A 82 ans, il est actif sur les réseaux sociaux mais fait attention aux manifestations dans la rue ou les photo-reporters, les journalistes sont violentés et empêchés de travailler.

Jean-Paul Belmondo et Jean-Luc Godard sur le tournage de Pierrot le fou / Alain Noguès

