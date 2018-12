Des acteurs du monde de la photographie vous racontent un évènement marquant de cette année écoulée et font un vœu pour 2019. Aujourd'hui Brigitte Patient tend son micro à Jacques Sierpinski, Fabienne Pavia et Alain Keler.

Des vœux pour la photographie ! © Getty / Simon Ducroquet

Jacques Sierpinski est photographe, il dirige le Festival Manifesto à Toulouse qui a lieu chaque année en septembre.

Le photographe Jacques Sierpinski © Radio France / Brigitte Patient

Fabienne Pavia est fondatrice et éditrice du Bec en l'air, une maison d'édition indépendante de livre de photographie qui va fêter ses 20 ans. Pour l'année 2018, elle parle du droit à l'image, sujet sensible. En 2019, elle espère que le parlement de la photographie mis en place par le Ministère de la Culture, (parlement qui réunit tous les corps de métier de la photographie), va permettre à l'édition de livre photographique d'être reconnu comme un champ éditorial à part entière, (comme l'est la poésie, le théâtre etc...), et ainsi être aidé par les pouvoirs public afin que la photographie arrive en librairie, à l'école. La réflexion doit être menée au niveau de l'état.

Fabienne Pavia, éditrice au "Bec en l'air" © Radio France / Vincent Josse

Alain Keler est photographe, son livre Le journal d'un photographe aux éditions de Juillet retrace toute sa carrière. Les photos sont accompagnées de récits qu'il compose pour dire le hors-champ. Il parle d'une exposition marquante en 2018 et se souhaite le meilleur pour l'année à venir !

Alain Keler / Elodie Richesse

Pour aller plus loin

Tous les livres des éditions Le Bec en l'air sont ici.

Le festival Manifesto 2019 à Toulouse affiche déjà ses dates.

L'exposition d'Alain Keler est à Marseille dans la galerie Fermé le lundi jusqu'au 19 janvier 2019. Et le livre Journal d'un photographe est aux éditions de Juillet.