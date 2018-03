Circulation(s), le festival de la jeune photographie européenne se tient au Centquatre-Paris, du 17 mars au 6 mai 2018.

Justin en 2013 / Big Brother © Louis Quail

Le Festival entame sa huitième édition au Centquatre, à Paris pour une nouvelle manifestation sur la nouvelle photographie et création photographique contemporaine en Europe. Le but de ce festival est de donner une visibilité à de nouveaux photographes émergents sur la scène européenne, et ainsi proposer de nouveaux contenus à un large public, désireux de nouveaux visuels. La programmation est articulée autour de conférences pour réfléchir sur l’image et sur sa place dans notre société, avec des invités, un parrain ou une marraine d’édition (cette année, il s’agit de la commissaire d’exposition, enseignante et auteure, spécialisée dans la photographie, Susan Bright), et d’une sélection d’une cinquantaine de photographes exposés.

On retrouve cette année encore le Prix Trobew, qui soutient la création contemporaine par l’édition et la diffusion de livres numériques d’art et de culture. Ainsi que le Prix du Public qui récompense les coups de coeur du public sur les photographes exposés.

Young adventurers chasing the horizon. Mars 2016, Jardin d'Éole, Paris. / Lucile Boiron

Participer à ces éditions de Circulation(s) reste un moyen pour les photographes d’accéder à un public large, bien que de nombreux outils comme Instagram, Twitter, Pinterest soient de bons moyens d’être connu et reconnu. La RATP est une nouvelle fois partenaire de cette édition et présente ainsi certains photographes dans plusieurs gares de la ville de Paris.

« Les filles de la photo » racontent un photographe et des métiers dans le cadre du festival Circulation(s) le mardi 10 avril de 14h à 18h au Centquatre-Paris. Une table ronde proposé par le premier réseau professionnel féminin de photographie invite des professionnels de la photographie comme les photographes Brodbeck & de Barbuat, Laziz Hamani, Guillaume Herbaut, Kourtney Roy et Patrick Tourneboeuf à débattre de l'évolution de leur art et à son rayonnement européen et international.