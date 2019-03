Lionel Antoni est le directeur du Festival l'Oeil Urbain à Corbeil-Essonnes qui se déroule du 5 avril au 19 mai, un rendez-vous de qualité autour de photographes reconnus qui vous emmène cette année au Royaume Uni. Mais Lionel Antoni est photographe depuis 25 ans. Brothers of cycles est son nouveau livre.

Brothers of Cycles © Lionel Antoni

Lionel Antoni sort un très beau livre photographique. Yan Morvan, photographe, qui en a écrit la préface nous en raconte la genèse : "Il rencontre par hasard un vélo custom il y a trois ans, et le sujet prend soudain corps. Brothers of cycle est le premier opus de ce travail sur le vélo custom et les BC Lionel Antoni pense déjà à la suite, et compte poursuivre son travail en Russie, au Japon et à Hawaî.

Les photos en noir et blanc nous font entrer dans une communauté insoupçonnée.

Une sorte de pied de nez à la société de performance et des roulants bling-bling… poursuit Yan Morvan. Des « Frères » habités par le vieil esprit nomade et tribal des débuts de l’aventure humaine. Tournez les pages du livre… Il n’y a rien qui vous choque ?

Ces types-là, barbus, chevelus, tatoués, portant les couleurs d’un club, pédalent comme les forçats du Tour de France !

Moi, je n’y croyais pas. Je pensais à un fake. « Ah, Lionel, tu m’as bien eu ! Tu as remplacé les Harley de tes images par des vélos grâce à Photoshop, et tu me prends pour un nigaud ! » […] Pourtant, en réfléchissant bien, il se pourrait que ces types-là soient des précurseurs… Comme si les ressources du pétrole s’étaient épuisées, l’État-nation s’était désintégré, et qu’il subsistait de petites communautés autonomes circulant à vélo."

Brothers of Cycles / Lionel Antoni

Par ailleurs, Lionel Antoni est le directeur du Festival L'oeil urbain qui se déroule du 5 avril au 19 mai et qui s’intéresse aux multiples regards portés sur l’Homme dans la ville, par les travaux de photographes de tous horizons, traversant parfois plusieurs époques. Chaque année, lors du week-end d’inauguration, les photographes viennent présenter leurs travaux et rencontrer le public. Depuis la création du festival, un artiste résident bénéficie d’une dotation et d’un logement pour effectuer un travail courant sur une année complète à Corbeil-Essonnes. Ce photographe est en l'occurence Jean Christophe Bechet. La restitution de sa résidence est exposée à la Commanderie Saint Jean.

Mes photos sont la chronique d’une année d’observation, elles témoignent de ce qui fait vraiment, je crois, l’identité d’un territoire. À Corbeil-Essonnes, j’ai travaillé comme un écrivain, un écrivain visuel… Loin des faits divers et des soubresauts de l’actualité, dans ce temps long qui, seul, permet de saisir les petites traces fugaces du quotidien et d’en faire un récit authentique. Sans oublier que la photographie ne montre jamais la réalité, ou la vérité, mais une idée du réel. Et c’est déjà beaucoup.

- Jean Christophe Bechet

De Londres à Belfast en passant par Liverpool, des expatriés britanniques à ceux qui risquent leur vie pour traverser la Manche, L’OEil Urbain vous propose de découvrir le Royaume-Uni des années 1980 à l’aube du Brexit avec des expositions de Jean-Christophe Béchet, Stéphane Duroy, Yan Morvan, Gilles Favier, Rip Hopkins, Matt Stuart, Olivier Jobard, Cyril Abad, Ken Grant, Jeanne Frank et de l' Agence Ostkreuz,

Pour aller plus Loin

Le livre de Lionel Antoni "Brothers of Cycles" est édité par Photopaper.

L'exposition "Brothers of Cycles" est à la Scène Nationale de Sénart du 19 mars au 30 avril 2019, vernissage le 30 mars.

Le 30 mars à partir de 13h : à l’occasion de leur rassemblement international, les custom bikers vous embarquent pour une virée rock et vélo. Pour réserver c'est ici.

Le festival l'oeil Urbain ouvre ses portes le vendredi 5 avril à 19h : inauguration des expositions à la Commanderie Saint-Jean et Samedi 6 avril 2019 de 12h à 20h : journée de rencontre avec les photographes sur les différents lieux d’exposition.