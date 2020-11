"L'homme tranquille" de John Ford, la cinéphilie, Fragonard, Flaubert, Cioran, Charles Trenet, Bourvil, Petula Clark, Leonard Cohen, la course à pied... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Le réalisateur Philippe Le Guay, Madrid, mai 2018 © AFP / OSCAR GONZALEZ / NURPHOTO

Philippe Le Guay

Diplômé de l’IDHEC depuis 1980, Philippe Le Guay, réalisateur et scénariste, se passionne pour le cinéma depuis l’enfance. À l’aise dans divers registres : comédie, social, sociétal ou fable contemporaine, il est un cinéaste éclectique.

Dans sa filmographie on retrouvera – entre autres – Le coût de la vie, Les Femmes du 6e étage et Alceste à bicyclette, films dans lesquels on retrouve Fabrice Luchini, son acteur fétiche.

Les remèdes de Philippe Le Guay

L'homme tranquille de John Ford (1952)

La cinéphilie

Les portraits de fantaisie (1769) et La fête à Saint-Cloud (vers 1775) de Fragonard

Tu aimes trop la littérature, elle te tuera - Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert

La citation de Cioran : “Pour parvenir à goûter la saveur du jour, il faut parfois renoncer à l’obligation d’un destin.” (1952)

La nuit n’en finit pas de Petula Clark (1966)

La folle complainte de Charles Trenet (1951)

Le petit bal perdu chanté par Bourvil (1961)

Take this waltz par Leonard Cohen (1988)

La course à pied ! Sans doute parce que la course est un moyen de découvrir une ville quand je suis à l’étranger, ou la campagne… Et puis la course favorise le défilement des idées, qui se démêlent comme une pelote de laine emmêlée.

La gourmandise d'Eva Bester

Une citation macabre d'Edvard Munch

La programmation musicale