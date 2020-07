"In the mood for love" de Wong Kar-wai, Marguerite Yourcenar, Thomas de Quincey, la poésie, la nage, Les Grosses Têtes, David Bowie, Frida Kahlo... Retrouvez tous les remèdes de notre invitée !

Personnalité à multiples facettes, notre invitée est actrice, chanteuse, danseuse, réalisatrice, scénariste…

La carrière artistique d’Arielle Dombasle démarre par le théâtre, puis elle enchaine avec le cinéma et la télévision.

Elle tournera avec des réalisateurs très différents, dansera au Crazy Horse, dotée d'une voix de soprano, elle se lancera comme chanteuse pop et lyrique au début des années 2000.

Cérébrale, mystérieuse, baroque, mondaine et sensible, Arielle Dombasle est une femme libre et romantique.

Empire, un nouvel album réalisé avec Nicolas Ker qui sortira le 19 juin 2020

Je crois que tous les êtres sensibles, vulnérables au monde, sont fondamentalement mélancoliques

Les remèdes d'Arielle Dombasle

In the mood for love de Wong Kar-wai (2000)

Son idée consolatrice : "Aimez-vous les uns les autres" extraite de L'Évangile selon Saint-Jean

La citation de Marguerite Duras "Il me déplaît de digérer les agonies"

Confessions d'un mangeur d'opium, récit autobiographique de Thomas de Quincey (1821)

Lecture : extrait d'un poème de sa grand-mère, Man'ha Garreau-Dombasle

Son grand plaisir est de nager

L'émission qui la fait rire Les Grosses Têtes

Thursday's Child de David Bowie (1999)

La chanson mexicaine Cucurrucucu Paloma

L'artiste peintre Frida Kahlo, icône de l'art mexicain, célèbre pour ses autoportraits

La gourmandise d'Eva Bester

Le poème Le crépuscule du soir, pour son anecdote rapportée par Baudelaire au sujet d’un poulet (1857)

La programmation musicale

Jacques - Dans la radio (2016)

Arielle Dombasle et Nicolas Ker - Happiness Still in Blue (2016) (Album La Rivière Atlantique)

Michaël Kiwanuka - Love and hate" (2016) (Album Michaël Kiwanuka)

Première diffusion de cette émission le 16 octobre 2016