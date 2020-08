"Les Enfants du Paradis" de Marcel Carné, René Char, André Gide, Carolus-Duran, Etty Hillesum, Vladimir Jankélévitch, Suzy Delair, Maurice Chevalier et Mozart... Retrouvez tous les remèdes de notre invitée !

La musicienne et pianiste Anne Queffélec, 2014 © Maxppp / OUEST FRANCE

Née d’un père écrivain, Anne Queffélec apprécie beaucoup la littérature mais choisit dès son plus jeune âge de s’orienter vers la musique. Elle fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle obtient deux premiers prix, en piano et en musique de chambre. Elle se perfectionne ensuite à Vienne auprès de Paul Badura-Skoda, Jörg Demus et Alfred Brendel.

Anne Queffélec a enregistré une trentaine de disques, principalement pour le label Mirare. Son répertoire très vaste s’étend de Haendel à Dutilleux, en passant par Bach, Mozart, Beethoven, Chopin et Satie.

Anne Queffélec sera en concert à Rocamadour, le 17 août 2020.

La mélancolie est liée au rêve, c'est le sentiment que le temps dure plus longtemps.

Les remèdes d'Anne Queffélec

Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945)

La citation : « Si tu veux être heureux, sois-le » de René Char

La citation : « La mélancolie n'est que de la ferveur retombée » d’André Gide, dans Les Nourritures Terrestres

Le tableau Merrymakers de Carolus-Duran

Et aussi : Les tableaux flamands de liesse populaire débridée, de Van Ostade, Jan Steen, Breughel, et les œuvres de la peintre Berthe Morisot. Les images de l'enfance, en général.

Une Vie bouleversée d'Etty Hillesum (Journal 1941-1943)

Lecture d'extraits du livre d'Alexis ou le Traité du vain combat de Marguerite Yourcenar (1929)

Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch, et cette citation : "La musique est sur le point de nous guérir de la mort, mais sur le point seulement".

Les mots de Shakespeare : « La musique porte en elle un charme si puissant qu'elle fait d'un mal un bien et d'un bien une douleur ».

Avec son tralala, chantée par Suzy Delair, dans le film Quai des orfèvres (1947)

Ma pomme de Maurice Chevalier (1936)

Son grand plaisir : Jouer des concertos de Mozart

La gourmandise d'Eva Bester

Un extrait de Consolation adressée à une mère au sujet de la mort de son fils de Kant (1760)

La programmation musicale

Arthur H - Sous les étoiles à Montréal ( 2018) (Album Amour chien fou)

Lou Doillon - Burn (2018) (Album Soliloquy)

Suzy Delair - Avec son tralala - (1947)

Première diffusion de cette émission le 13 janvier 2019