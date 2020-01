"Un soir, un train" d'André Delvaux, Jean Cocteau, traquer un trésor, Jean Ray, Jacques Brel et le duo Peter Gabriel / Kate Bush, Carpe Diem... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Christian Chelman

Illusionniste belge

Les remèdes de Christian Chelman

Orphée de Jean Cocteau (1950)

Traquer un trésor, débusquer l'origine d'une idée

Malpertuis de Jean Ray (1943)

La citation : "Omnia mutantur nos et mutamur in illis"

Un soir, un train de André Delvaux (1968)

La chanson des vieux amants de Jacques Brel (1967)

Don’t Give Up de Peter Gabriel et Kate Bush (1986)

Carpe Diem

La gourmandise d'Eva Bester

Le mot "apotropaïque"

La programmation musicale

Minouche de Rachid Taha

Then there were two de Mark Ronson et Anderson Paak

