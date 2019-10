"The big Lebowski" de Joel et Ethan Coen, les BD de Daniel Goossens, Les Rolling Stones, Brigitte Fontaine, la philosophie grolendaise, le foot à la télé et Salvador Dali... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Les remèdes de Gustave Kerven © Maxppp / L'YONNE REPUBLICAINE

Gustave Kervern

Réalisateur, scénariste et comédien français

La mélancolie, c'est une espèce de refuge

La peinture, ça nous ressource, c'est le dernier endroit où la folie peut s'exprimer

Les remèdes de Gustave Kervern

The big Lebowski de Joel et Ethan Coen (1998)

La philosophie "grolendaise"

Une citation extraite du documentaire parodique C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde (1992)

Les BD de Daniel Goossens

Jumping jack flash - The Rolling Stones (extrait de l'album Live'r Than You'll Ever Be) - (1969)

C'est normal - Brigitte Fontaine (extrait de l'album Je ne connais pas cet homme) - (1973)

La girafe en feu de Salvador Dali - Une huile sur toile de 1937

Le foot à la télévision

La gourmandise d'Eva Bester

La théière céleste de Bertrand Russell

La programmation musicale

Film Noir - La mariée

The Black Keys - It around and miss you

The Rolling Stones - Jumping jack flash