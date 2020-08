"Molière, ou la vie d'un honnête homme" d'Ariane Mnouchkine, Molière, l'impréparation, Jean-Pierre Abraham, Vilhelm Hammeshoi, Lou Reed, Jean Sibélius, la Bretagne, Jean-Yves Le Marc... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

L’acteur et metteur en scène français Eric Ruf © AFP / Éric Ruf

Éric Ruf est un acteur de théâtre et de cinéma, metteur en scène et décorateur scénographe français. Entré à la Comédie-Française en 1993, il en est sociétaire à partir de 1998 avant d’en devenir l’administrateur général en 2014.

En 1987, il intègre l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art, puis le cours Florent, de 1989 à 1992. Il a ensuite suivi les classes de Catherine Hiegel et Madeleine Marion au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, de 1992 à 1994.

Au théâtre, il a tout joué à la Comédie-Française, de Dom Juan à Amphitryon, de Ruy Blas à L’Avare, de L’échange à Lucrèce Borgia.

Discret au cinéma et à la télévision, on a pu l’apercevoir dans Place Vendôme, et dans les séries télévisées Les Rois maudits de Josée Dayan, et Pigalle, la nuit.

Éric Ruf a aussi réalisé quelques mises en scène. Il s’est illustré en tant que décorateur scénographe de différentes pièces, notamment pour des mises en scène de Denis Podalydès.

Il joue actuellement Partage de midi de Paul Claudel, au Théâtre Marigny.

La mélancolie, je l'espère

Les remèdes d'Éric Ruf

Molière, ou la vie d'un honnête homme d'Ariane Mnouchkine (1978)

La citation : “Il faut faire et non pas dire” tiré de Dom Juan ou le festin de pierre de Molière

L'impréparation

Lecture d'un extrait du journal Armen de Jean-Pierre Abraham (1967)

Le peintre Vilhelm Hammershoi

Small town de Lou Reed

Étude Opus 76-2 de Jean Sibelius

Un départ en Bretagne (pour la restauration de "son" école)

Le peintre pastelliste Jean-Yves Le Marc

La gourmandise d'Eva Bester

Le portrait d'Agostino Pallavicini d'Anthony Van Dyck, vers 1621

La programmation musicale

Arthur H - La boxeuse amoureuse (2017) (Album Amour chien fou)

Cosmo Pyke - Great Dane (2017) (Album Just Cosmo)

Lou Reed - Small Town (2004) (Album Songs for Drella)

Première diffusion de cette émission le 04 février 2018