"Buffet froid" de Bertrand Blier, Jean Echenoz, Groucho Marx, Santana et Paolo Conte, Albert Marquet, reconnaitre ses erreurs, faire du vélo... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Le cinéaste Patrice Leconte © AFP / PATRICK CAMBOULIVE / PHOTO12

Patrice Leconte

Après avoir contribué à Pilote et réalisé de nombreux courts métrages, en 1975 Patrice Leconte se lance dans son premier long Les vécés étaient fermés de l’intérieur avec Coluche et Jean Rochefort. Suivront les grands succès que l’on connaît Les Bronzés, Viens chez moi j’habite chez une copine, Tandem, Monsieur Hire, Ridicule… et bien d‘autres.

Réalisateur, scénariste et écrivain, Patrice Leconte est aussi un metteur en scène de théâtre, et passionné de dessin, il est auteur de bandes dessinées.

Ces dernières parutions

La BD : Deux passantes dans la nuit, sortie le 26 août 2020, Ed. Grand Angle

(scénario de Patrice Leconte et Jérôme Tonnerre / dessin et couleur Alexandre Coutelis)

Et son premier roman jeunesse Faîtes la tête !, paru le 16 septembre, Ed. Flammarion Jeunesse

Patrice Leconte a écrit une pièce de théâtre The canapé - mise en scène par Jean-Luc Moreau - en tournée en septembre 2021

Pendant un moment, je pensais que la mélancolie était forcément liée à une forme de tristesse, de désenchantement, mais je ne suis pas loin de penser qu'il peut y avoir des mélancolies joyeuses

Les remèdes de Patrice Leconte

Buffet froid de Bertrand Blier (1979)

Savoir reconnaître ses erreurs

La citation : « Quoi qu’on ait à vivre, un jour ou l’autre c’est derrière nous »

Au piano de Jean Echenoz (2003)

En cas de mélancolie persistante, on peut toujours relire La correspondance de Groucho Marx

Hoy es adios de Santana (2002)

Come di de Paolo Conte (1984)

Le peintre Albert Marquet

Faire du vélo

La gourmandise d'Eva Bester

L'interview de Céline en 1961 dans The Paris Review

