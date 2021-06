"Retour vers le futur 2" de Robert Zemeckis, l’épicurisme, Jack Lemmon, Antoine de Saint-Exupéry, Nicolas Godin et Katy Perry, Robert Doisneau... Retrouvez tous les remèdes de notre invitée !

La docteure en sciences, spécialiste des algorithmes, de la modélisation numérique, et entrepreneure Aurélie Jean © Géraldine Aresteanu

Aurélie Jean

Scientifique numéricienne, docteure en science des matériaux et en mécanique numérique, Aurélie Jean est entrepreneure française et fondatrice de la société In Silico Veritas à New York, spécialisée dans les algorithmes et la modélisation numérique.

Après une thèse portant sur l'étude d'un élastomère chargé, de sa nanostructure à son macro-comportement en 2009, elle poursuit sa recherche postdoctorale et sa formation à l’université d'État de Pennsylvanie et au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans la modélisation numérique appliquée à la médecine.

Elle tient une chronique hebdomadaire sur les sciences et les technologies dans le magazine Le Point.

Le magazine Forbes l'a classée parmi les 40 Françaises les plus influentes de l'année 2019.

En 2019, elle publie De l'autre côté de la machine : voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, Paris, Éditions de l'Observatoire, coll. De facto

Et en 2020, L'apprentissage fait la force, Paris, Éditions de l'Observatoire, coll. Et Après ?

Son prochain livre, La Loi au temps des algorithmes, paraîtra aux Éditions de l'Observatoire en octobre prochain.

Les remèdes d'Aurélie Jean

Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis (1989)

L’épicurisme pour ne jamais regretter le passé et ne jamais envier ou trop se projeter dans le futur

La citation : “No matter how successful you get, always send the elevator back down.” de Jack Lemmon

Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Club Nine par Nicolas Godin (2015)

Roar - Katy Perry (2013)

Traîner les pieds nus dans les musées un jour de grosse chaleur

Palm Springs : Détente pastelle de Robert Doisneau (1960)

Les amis sont le meilleur remède à la mélancolie

La gourmandise d'Eva Bester

Le tableau Après le petit déjeuner d'Elin Danielson-Gambogi (1890)

La programmation musicale