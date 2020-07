"Festen" de Thomas Vinterberg, Blind Willie Johnson, Janis Joplin, Rachid Taha, François Villon, Arthur Rimbaud, Baudelaire, la peinture, le guqin, Zouc, Montéhus... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Claude Ponti, est écrivain, auteur de littérature de jeunesse et illustrateur.

À 20 ans, il vit à Paris où il étudie seul le dessin, la peinture et la gravure.

Directeur artistique à l'Imagerie d’Épinal, il rencontre de nombreux auteurs de bandes dessinées et apprend les secrets de fabrication d'un livre.

À la naissance de sa fille, en 1986, il crée son premier livre pour enfants, L’Album d’Adèle, publié chez Gallimard.

En 1990, il rejoint L’école des loisirs où il publie Pétronille et ses 120 petits et plus de 70 autres albums.

Il est aussi l’auteur de pièces de théâtre pour la jeunesse, Bonjour, Où sont les mamans ?, La tente, parues à l’école des loisirs et de trois romans pour adultes, Les Pieds-Bleus, Est-ce qu’hier n’est pas fini ?, Le monde, et inversement aux éditions de l’Olivier.

Il est célèbre pour ses personnages de poussins et le personnage de Blaise, le poussin masqué

Son œuvre est à la fois graphique, lexicale, narrative et symbolique. Son style est caractérisé par un grand nombre de jeux de mots et de néologismes. Il aime jouer sur la frontière entre la fiction et le réel.

Il dit : « Le dessin n’est pas de l’illustration, mais une façon de raconter. Dans un album pour enfants, l’image et le texte doivent s’allier pour raconter une histoire, sans être redondants. »

Son dernier ouvrage Voyage au pays des monstres est paru aux éditions L’école des loisirs en mars 2020

À écouter : « Ozalee et Blu », un conte écrit et lu par Claude Ponti pour le podcast “OLI” de France Inter, disponible ici et sur toutes les plateformes de podcast.

En 2009, Claude Ponti a créé, avec ses amis aussi passionnés que lui, Le Muz, musée en ligne d’œuvres réalisées par des enfants dans le monde entier.

Tout ce qui peut amener à fréquenter les profondeurs de nos propres émotions est intéressant

Les remèdes de Claude Ponti

Festen de Thomas Vinterberg (1998)

Take your burden to the lord and leave it de Blind Willie Johnson (1929)

Mercedes Benz de Janis Joplin (1970)

Douce France par Rachid Taha (1986)

Le poème La ballade des pendus de François Villon (1489)

Le poème Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud dit par Jean-Louis Trintignant (1871)

Le recueil de poèmes Les fleurs du mal de Charles Baudelaire (1857)

Peindre, mettre les couleurs à l'aquarelle. L'exaltation de la couleur.

Écouter de la musique jouée au guqin, instrument traditionnel chinois

La citation de Henry Miller : "Quand la merde vaudra de l'or, les pauvres naîtront sans trou du cul" qui d'après Girodias se trouvait sur le papier à lettres d'Henry Miller

La fourmi, sketch de la comédienne et humoriste Zouc

La chanson Gloire au 17e par Montéhus, composée en 1907 à l'occasion de la révolte des vignerons du Languedoc qui s'est soldée par la fraternisation des soldats du 17e régiment de Béziers et les insurgés.

Le chant Les Canuts, écrit par Aristide Bruant (1894)

La gourmandise d'Eva Bester

Les portraits de "chiens" peints par George Stubbs (1724-1806)

La programmation musicale

The Black Keys - Lo/Hi (2019)

Rachid Taha - Douce France (1986)

Angèle et Roméo Elvis - Tout oublier (2018) (Album Brol)

