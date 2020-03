"Mes chers amis" de Mario Monicelli, les chevaux, Xavier Grall, Lonny Montem et Alain Souchon, les farces, Van Gogh, Matisse et Picasso, Rudyard Kipling... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !

Thierry Lhermitte invité de Remède à la mélancolie

Célèbre pour son rôle de playboy dans la trilogie des Bronzés de Patrice Leconte, Thierry Lhermitte est à la fois acteur, producteur et scénariste.

Cet ancien de la troupe du Splendid aime faire rire, mais pas seulement ! Il est aussi depuis 2004 le parrain et le porte-parole de la Fondation Médicale pour la Recherche.

À l’affiche de Fleurs de soleil, (reportée pour cause de COVID-19,) cette pièce adaptée du livre éponyme de Simon Wiesenthal, se jouera au Théâtre Antoine (Paris), du 8 octobre au 01 novembre 2020, à 19h.

Au cinéma, il sera dans les films Brutus Vs César de Kheiron (sortie le 01 juillet 2020), Hommes au bord de la crise de nerfs de Audrey Dana (sortie le 19 août 2020) et Do you do you Saint-Tropez de Nicolas Benamou (sortie en janvier 2021).

Je n'aime pas perdre mais je n'aime pas gagner !

Les remèdes de Thierry Lhermitte

Mes chers amis de Mario Monicelli (1975)

Les chevaux

Les farces

Xavier Grall, Thierry Lhermitte propose un extrait du poème Solo. Il aime aussi les poèmes de Victor Hugo.

Big Big House de Lonny Montem (2018)

Le Baiser d'Alain Souchon (1999)

Van Gogh, Matisse et Picasso

La citation de Rudyard Kipling : "Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite, Et recevoir ces deux menteurs d'un même front" (1895)

La gourmandise d'Eva Bester

"Tout nombre composé sous une forme rectangulaire sur le pavé numérique d'une calculatrice est un multiple de 11", l'explication en image ici

La programmation musicale