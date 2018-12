La série “Les Sopranos”, le peintre Henry Darger, des nouvelles de Tobias Wolff, d'Hemingway ou de Salinger, jouer au billard, ou encore la chanson “Sukiyaki” de Kyu Sakamoto, découvrez tous les remèdes de notre invitée !

Les jeux de billes, un souvenir mélancolique de notre enfance © Muriel de Seze

Camille Bordas est auteure, elle est née en France mais vit et travaille aujourd’hui aux États-Unis où elle enseigne également la littérature et l’écriture à l’université.

Isidore et les autres, son troisième roman, traduit de l'anglais par ses soins, a paru aux éditions Inculte en août dernier.

Vous pouvez également lire ou écouter ses deux nouvelles publiées dans le New Yorker : "The State Of Nature" et "Most Die Young".

Les remèdes de Camille Bordas :

Le livre _ Méridien de Sang _de Cormac McCarthy

_ _de Cormac McCarthy Les nouvelles « Bullet in the Brain » de Tobias Wolff , « A clean, well-lighted place » d ’Hemingway , « Pour Esmé » de Salinger , « Le principe du plaisir », de José Emilio Pacheco.

« Bullet in the Brain » de , « A clean, well-lighted place » d , « Pour Esmé » de , « Le principe du plaisir », de Le livre L’année de la pensée magique de Joan Didion

La série américaine « Les Sopranos » de David Chase

de David Chase La chanson « Take me Home Tonight » de Eddie Money

La chanson « Sukiyaki » de Kyu Sakamoto

Quand j’étais petite, j’essayais de me convaincre que je pouvais devenir Jedi, mais c’est tout, ça m’a passé. Je ne crois plus en rien !

Jouer au billard

Faire des trucs manuels

Des citations du film La Cité de la Peur : « C’était l’hermine ou la caravane », « J’espère que le soleil sera de la fête »

Les meilleures vannes des « Sopranos ».

Le peintre Henry Darger

Le peintre Vuillard et le tableau La nuque de Misia

et le tableau La nuque de Misia Le photographe Stephen Shore

Les podcasts Radio France

Penser que la Provence existe aussi, ou l’Andalousie, ou l’Italie, ça permet de garder espoir, quand on vit en Floride

La gourmandise d’Eva Bester :

Le site litteratureaudio.com qui propose des livres audio gratuits.

Programmation musicale :