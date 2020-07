"Danse avec les loups" de Kevin Costner, la danse, sillonner la mer de Saloum en pirogue, un conseil de son grand-père, Stig Dagerman, Marc Aurèle, Lynda Lemay, Laurent Soulal, Eugène Delacroix... Retrouver tous les remèdes de notre invitée !

Fatou Diome est une femme de lettres franco-sénégalaise.

Très jeune elle décide d'aller à l'école et apprend le français, elle se passionne alors pour la littérature francophone et commence à écrire.

Dans les années 90, Fatou Diome arrive en France, avec son mari alsacien. Elle étudie à l'université de Strasbourg où elle termine son doctorat de lettres modernes sur Le Voyage, les échanges et la formation dans l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane.

Elle se consacre à l'écriture, et en 2003 parait son premier roman, Le Ventre de l'Atlantique, aux éditions Anne Carrière. Beaucoup d’autres suivront Kétala, Inassouvies, nos vies, Le vieil homme sur la barque, un récit avec de très belles illustrations de Titouan Lamazou chez Naïve, Celles qui attendent et Mauve. En 2013, elle publie Impossible de grandir, un roman d’inspiration autobiographique. En mars 2017, Fatou Diome publie Marianne porte plainte et en 2019 Les Veilleurs de Sangomar, paru chez Albin Michel.

En tant qu’écrivaine, elle souhaite par ses livres rappeler les valeurs républicaines et humaines car elle estime « qu’il ne faut plus se taire face aux obsédés de l’identité nationale »

La mer est une obsession pour Fatou Diome, elle dit : « Peut-être parce que c’est une parfaite métaphore de la vie, notamment quand il faut braver les courants, affronter les vagues, trouver la côte paisible où se réfugier. La mer nourrit, emprisonne et tue. Et puis, parfois, c’est par la mer que l’on s’exile, que l’on s’ouvre au monde. »

La mélancolie, c'est comme au foot, elle me dribble, je la dribble

Garder le sourire c'est s'accorder le droit au bonheur

Les remèdes de Fatou Diome

Danse avec les loups de Kevin Costner (1990)

Danser, sillonner les bras de la mer de Saloum en pirogue avec ses frères, marcher au bord de la mer, aller pêcher et pique-niquer à Sangomar

Son idée consolatrice est un conseil de son grand-père : "Va au bout de toi-même avant de demander de l'aide, ta détermination est le plus fiable des secours"

Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman (1952)

Une citation de Marc Aurèle, extraite de Pensées pour moi-même : "N'espère pas la république de Platon, mais tiens-toi pour satisfait, si tu progresses un tant soit peu ; et ce petit résultat, considère que ce n'est pas peu de choses."

Maudits français - Lynda Lemay (2000) (Album Du coq à l'âme)

A nanga Mbethia Ndiala - Laurent Soulal, du groupe Étoile de Sangomar

Le tableau La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix (1830)

La programmation musical

Stephen Eicher - Si tu veux (2019) (Album Si tu veux (que je chante))

Black Pumas - Fire (2019) (Album Fire/Black Moon Rising)

Miriam Makeba - Into Yam (1962) (Album The World of Miriam Makeba)

Première diffusion de cette émission le 20 octobre 2019