Le styliste et architecte d'intérieur Vincent Darré © Olivier Zahm

Vincent Darré

Pour devenir décorateur et costumier de théâtre, il étudie le stylisme de mode au Studio Bercot.

Vincent Darré débute chez Yves Saint Laurent puis travaille pour de nombreuses griffes françaises et italiennes Alaïa, Prada, Moschino, La Perla, Montana… Il sera plusieurs années assistant et bras droit de Karl Lagerfeld pour Fendi, et enfin directeur artistique de Ungaro.

Dans les années 2000, il abandonne la mode pour réaliser ses rêves dans la décoration, et fonde la Maison Darré. Il y expose ses propres créations et celles d’autres designers et amis.

Ses prochaines collaborations :

Une collection pour Monoprix, à venir dans quelques semaines

Insomniac Collection - Collection de meubles présentée chez Pierre Passebon, Galerie du Passage

Le petit théâtre de Vincent Darré - Un livre sur ses décors éphémères et ses costumes, à paraître en fin d’année

Les remèdes de Vincent Darré

Funny Face de Stanley Donen (1957)

Bien s’habiller le matin

Paris est une fête d’Ernest Hemingway (1964)

Aller voir une exposition au musée

Le tableau La joie de Vivre de Pablo Picasso (1946)

La citation : "Les Italiens sont des Français de bonne humeur." – Jean Cocteau (1950)

Guarda Come Dondolo - Edoardo Vianello (1962)

Mexico – Luis Mariano (1951)

Une île en Grèce, une île en Italie, un rocher sur la côte d’Azur

La gourmandise d'Eva Bester

Le rose Baker-Miller

